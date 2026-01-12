ANT1: Με νέα υλικά θα «μαγειρέψει» την απογευματινή ζώνη

Σύνοψη από το

  • Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να «μαγειρέψει» την απογευματινή του ζώνη με νέα υλικά, καθώς αναμένονται ανακατατάξεις εκπομπών.
  • Το κανάλι «κλείδωσε» το deal για το «Κάτι ψήνεται» εν μέσω εορτών και έβγαλε στον αέρα το τρέιλερ συμμετοχών για το μαγειρικό ριάλιτι.
  • Το «Κάτι ψήνεται» θα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Φεβρουαρίου, πιθανότατα παίρνοντας τη θέση του «5Χ5».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

ANT1

Με νέα… υλικά θα «μαγειρέψει» ο ΑΝΤ1 την απογευματινή ζώνη, στην οποία αναμένονται ανακατατάξεις εκπομπών, σύμφωνα με την Reallife.

Το κανάλι του Αμαρουσίου «κλείδωσε» εν μέσω εορτών το deal για το «Κάτι ψήνεται» και την Πρωτοχρονιά έβγαλε στον αέρα το τρέιλερ συμμετοχών για το μαγειρικό ριάλιτι.

Η αλλαγή στο «Κάτι ψήνεται» είναι ότι αυτή τη φορά θα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και θα μετακινείται κάθε εβδομάδα σε άλλη πόλη. Στόχος είναι να ξεκινήσει γυρίσματα και να μαζέψει σύντομα αρκετό στοκ επεισοδίων για να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το «Κάτι ψήνεται» προορίζεται για την καθημερινή απογευματινή ζώνη και η έλευσή του αναμένεται να φέρει ανατροπές στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Το πιθανότερο είναι να πάρει τη θέση που έχει σήμερα το «5Χ5», καθώς το τηλεπαιχνίδι με τον Θάνο Κιούση ή θα μετακινηθεί το Σαββατοκύριακο ή θα ολοκληρωθεί πρόωρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Συνάντηση Τασούλα-Πιερρακάκη: Τι συζήτησαν για την ελληνική οικονομία

Νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:55 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Ρήγας: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μετά την πρεμιέρα του «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;»

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα πα...
15:26 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αναβολή για τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision

Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί στην ΕΡΤ για τη διοργάνωση των δύο ημιτελικών και του τελικού γ...
10:15 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαζωνάκης: Τι θα γίνει με τη νέα μουσική εκπομπή που συζητούσε

Σε νέες βάσεις μπαίνει η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ΣΚΑΪ μετά το φινάλε του «The v...
09:45 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αλλαγή φρουράς στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου του ANT1

Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη και η επιστροφή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι