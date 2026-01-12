ANT1: Με νέα υλικά θα «μαγειρέψει» την απογευματινή ζώνη

Με νέα… υλικά θα «μαγειρέψει» ο ΑΝΤ1 την απογευματινή ζώνη, στην οποία αναμένονται ανακατατάξεις εκπομπών, σύμφωνα με την Reallife.

Το κανάλι του Αμαρουσίου «κλείδωσε» εν μέσω εορτών το deal για το «Κάτι ψήνεται» και την Πρωτοχρονιά έβγαλε στον αέρα το τρέιλερ συμμετοχών για το μαγειρικό ριάλιτι.

Η αλλαγή στο «Κάτι ψήνεται» είναι ότι αυτή τη φορά θα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και θα μετακινείται κάθε εβδομάδα σε άλλη πόλη. Στόχος είναι να ξεκινήσει γυρίσματα και να μαζέψει σύντομα αρκετό στοκ επεισοδίων για να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το «Κάτι ψήνεται» προορίζεται για την καθημερινή απογευματινή ζώνη και η έλευσή του αναμένεται να φέρει ανατροπές στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Το πιθανότερο είναι να πάρει τη θέση που έχει σήμερα το «5Χ5», καθώς το τηλεπαιχνίδι με τον Θάνο Κιούση ή θα μετακινηθεί το Σαββατοκύριακο ή θα ολοκληρωθεί πρόωρα.