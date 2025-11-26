Αληθινά Χριστούγεννα, από το αληθινό ραδιόφωνο!

Το Real Group παρουσιάζει το RealXmas.gr by Manessis Travel, το πρώτο web radio στην Ελλάδα που μεταδίδει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.

Με μια μοναδική μουσική ταυτότητα, το RealXmas.gr by Manessis Travel προσφέρει ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων. Σπάνιες ηχογραφήσεις, πρωτότυπες εκτελέσεις, ιδιαίτερες διασκευές, παραδοσιακά κάλαντα από όλο τον κόσμο, καθώς και τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από το 1905 έως σήμερα συνθέτουν ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πάνω από 1.000 κομμάτια σε περισσότερες από 8 γλώσσες.

Με την υποστήριξη του Manessis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, το RealXmas.gr σας υπόσχεται μια γιορτινή εμπειρία γεμάτη χαρά, θετική ενέργεια και… ταξιδιωτικές περιπέτειες!

Το RealXmas.gr by Manessis Travel είναι ήδη στον αέρα και σας προσκαλεί να ζήσετε την πιο όμορφη εποχή του χρόνου… κάθε μέρα!

