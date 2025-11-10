Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Δεύτερα 10 Νοεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 10/11/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
1 ώρα πριν
Κακοκαιρία: Ξεχείλισε ρέμα στη Λακωνία και παρέσυρε αυτοκίνητο – Δρόμοι «ποτάμια» στη Βόνιτσα, απεγκλωβίστηκε έγκυος που πήγαινε να γεννήσει
2 ώρες πριν
Σκάνδαλο στο BBC: Στο μάτι του κυκλώνα μετά τις παραιτήσεις – Πώς παρουσίασε σε βίντεο παραποιημένη την ομιλία του Τραμπ
4 ώρες πριν
Ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία και τα διακινούσε – «Τα αποδέχτηκε όλα»
4 ώρες πριν
Ανακαλύπτοντας τα αρχαία μυστικά της Κύπρου: Τι μαρτυρά οχυρωμένος οικισμός που συνδέεται με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου
3 ώρες πριν
Αρνείται να γίνει το «πορτοφόλι της σχέσης» – «Δεν σκοπεύω να χρηματοδοτώ το πολυτελές της lifestyle – Νιώθω ότι με εκμεταλλεύεται»
3 λεπτά πριν
«Έχασα 45 κιλά σε 6 μήνες με μία απλή αλλαγή στον τρόπο ζωής μου» – Από την κατάθλιψη στην ψυχική και σωματική ευεξία
8 λεπτά πριν
Πέθανε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Νίκος Ζερβόπουλος
9 λεπτά πριν