Άγιος έρωτας: Ο Κυριάκος σώζει τη Θάλεια από τα χέρια του Μαρκόπουλου, απόψε στις 21:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Ο Κυριάκος σώζει τη Θάλεια από τα χέρια του Μαρκόπουλου, απόψε στις 21:00

Η Βιργινία μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της Σοφίας και ο πατήρ Νικόλαος μπροστά σε νέο πειρασμό στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Παύλος στο γραφείο του, επιτίθεται βίαια στη Θάλεια, ώσπου ο Κυριάκος εισβάλλει την κατάλληλη στιγμή και τον πετάει έξω μπροστά σε υπαλλήλους και πελάτες.

Στο σχολείο, η Δέσποινα ενημερώνει την Ελένη και την Άννα για τις φήμες που ακούγονται για τη «στενή σχέση» που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Η Ελένη δείχνει στην αρχή να απομακρύνεται από την Άννα, όταν όμως εκείνη επιμείνει, η Ελένη αποκαλύπτει τα κρυφά της αισθήματα.

Παράλληλα, η Σοφία υποδέχεται στο σπίτι της την Αναστασία με σκοπό να της δώσει το βοτάνι που θα της διακόψει την εγκυμοσύνη.

Η Βιργινία που υποπτεύεται το σχέδιο της, αναλαμβάνει δράση και συγκρούεται μαζί της. Την ίδια στιγμή η Δώρα, μόνη στο δωμάτιό της, βασανίζεται από τις θολές αναμνήσεις της πυρκαγιάς.

Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος δέχεται να βγει για έναν περίπατο με τη Φανή και στο τέλος αυτής της πολύ ευχάριστης βόλτας, ο πατήρ Νικόλαος, μόνος, προσεύχεται με αγωνία να μην υποπέσει σε πειρασμό.

Στη φυλακή, η Χριστίνα, αρνείται να υποταχθεί στην Αγγέλα, το «αφεντικό» της πτέρυγας. Το βράδυ όμως, δύο κρατούμενες εισβάλλουν στο κελί της φέρνοντάς την αντιμέτωπη μαζί της.

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον ΕΟΠΑΕ-Πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης οι θεραπευμένοι;

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς στην υγεία και την ιδιωτική ασφάλι...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα

Chromecast TV: 5 τρόποι για να το χρησιμοποιήσετε πέρα από το streaming σειρών
περισσότερα
19:07 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή μετά από ψυχολογική πίεση καταρρέει μπροστά σε όλους, απόψε στις 20:00

Ο Λευτέρης είναι έτοιμος να αποκαλύψει σε όλους ότι εκείνος και η Φωτεινή είναι παιδιά της Ζωή...
18:08 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μαριάννα Πολυχρονίδη: Όσα αποκάλυψε η Ρίτα Ζαφείρη του καμπαρέ Πόρτο Λεόνε

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη, η Ρίτα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», της σειρ...
16:25 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Φάρμα: Στο Συμβούλιο της ηττημένης ομάδας πολλά θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια, απόψε στις 21:00 στο Star

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν εβδομάδα επιστροφών για τη Φάρμα, με τους παίκτες, που είχαν αποχω...
15:34 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Πώς σώθηκε o Πέτρος από τον αστυνόμο Κομνηνό, απόψε στις 21:00

Όλες οι αποκαλύψεις που περιμέναμε για το “Grand Hotel” έρχονται απόψε στις 21:00 ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα