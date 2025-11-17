Άγιος έρωτας: Ο Κυριάκος σώζει τη Θάλεια από τα χέρια του Μαρκόπουλου, απόψε στις 21:00

Η Βιργινία μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της Σοφίας και ο πατήρ Νικόλαος μπροστά σε νέο πειρασμό στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Παύλος στο γραφείο του, επιτίθεται βίαια στη Θάλεια, ώσπου ο Κυριάκος εισβάλλει την κατάλληλη στιγμή και τον πετάει έξω μπροστά σε υπαλλήλους και πελάτες.

Στο σχολείο, η Δέσποινα ενημερώνει την Ελένη και την Άννα για τις φήμες που ακούγονται για τη «στενή σχέση» που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους. Η Ελένη δείχνει στην αρχή να απομακρύνεται από την Άννα, όταν όμως εκείνη επιμείνει, η Ελένη αποκαλύπτει τα κρυφά της αισθήματα.

Παράλληλα, η Σοφία υποδέχεται στο σπίτι της την Αναστασία με σκοπό να της δώσει το βοτάνι που θα της διακόψει την εγκυμοσύνη.

Η Βιργινία που υποπτεύεται το σχέδιο της, αναλαμβάνει δράση και συγκρούεται μαζί της. Την ίδια στιγμή η Δώρα, μόνη στο δωμάτιό της, βασανίζεται από τις θολές αναμνήσεις της πυρκαγιάς.

Στη Λαμία, ο πατήρ Νικόλαος δέχεται να βγει για έναν περίπατο με τη Φανή και στο τέλος αυτής της πολύ ευχάριστης βόλτας, ο πατήρ Νικόλαος, μόνος, προσεύχεται με αγωνία να μην υποπέσει σε πειρασμό.

Στη φυλακή, η Χριστίνα, αρνείται να υποταχθεί στην Αγγέλα, το «αφεντικό» της πτέρυγας. Το βράδυ όμως, δύο κρατούμενες εισβάλλουν στο κελί της φέρνοντάς την αντιμέτωπη μαζί της.

