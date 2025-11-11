Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα μεταφέρεται στη φυλακή

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Χάρης αποφυλακίζεται, η Βιργινία προσπαθεί να αποτρέψει το κακόβουλο σχέδιο της Σοφίας, η Χλόη νιώθει να γλυκαίνει και πάλι η καρδιά της απέναντι στον πατέρα Νικόλαο και η Χριστίνα – έχοντας πάρει όλο το κρίμα πάνω της – οδηγείται στη φυλακή.

Η Δώρα, μετά τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας, νοσηλεύεται προσπαθώντας ακόμα να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο Νικηφόρος διερευνά το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Η Χλόη συγκινείται από την αυτοθυσία του πατρός Νικολάου, όμως παλεύει να κρατήσει τα όρια που έχει θέσει στη σχέση τους. Στο νοσοκομείο, η Θάλεια ικετεύει την Χλόη για μια ακόμη φορά να τη συγχωρέσει και να της επιτρέψει να δει τη μικρή Ελευθερία, αλλά εκείνη της το αρνείται.

Ο Χάρης αποφυλακίζεται, προκαλώντας ενθουσιασμό στον Κλεάνθη και την Αναστασία, την ίδια ώρα όμως η αγωνία για την τύχη της Χριστίνας βαραίνει τον ίδιο και τον Αντρέα.

Η Βιργινία αρχίζει να υποψιάζεται το σκοτεινό σχέδιο της Σοφίας και προειδοποιεί τη Θάλεια, η οποία πλέον φοβάται τα χειρότερα για την κόρη της.

Παράλληλα, ο Αντρέας ολοκληρώνει τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στη Θάλεια, δίνοντας στον Κυριάκο την ελπίδα πως αυτό θα πιέσει τον Μαρκόπουλο. Την ίδια στιγμή, η Χριστίνα οδηγείται πανικόβλητη στη φυλακή.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα