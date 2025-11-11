Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα μεταφέρεται στη φυλακή

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα μεταφέρεται στη φυλακή

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Χάρης αποφυλακίζεται, η Βιργινία προσπαθεί να αποτρέψει το κακόβουλο σχέδιο της Σοφίας, η Χλόη νιώθει να γλυκαίνει και πάλι η καρδιά της απέναντι στον πατέρα Νικόλαο και η Χριστίνα – έχοντας πάρει όλο το κρίμα πάνω της – οδηγείται στη φυλακή.

Η Δώρα, μετά τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας, νοσηλεύεται προσπαθώντας ακόμα να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ ο Νικηφόρος διερευνά το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Η Χλόη συγκινείται από την αυτοθυσία του πατρός Νικολάου, όμως παλεύει να κρατήσει τα όρια που έχει θέσει στη σχέση τους. Στο νοσοκομείο, η Θάλεια ικετεύει την Χλόη για μια ακόμη φορά να τη συγχωρέσει και να της επιτρέψει να δει τη μικρή Ελευθερία, αλλά εκείνη της το αρνείται.

Ο Χάρης αποφυλακίζεται, προκαλώντας ενθουσιασμό στον Κλεάνθη και την Αναστασία, την ίδια ώρα όμως η αγωνία για την τύχη της Χριστίνας βαραίνει τον ίδιο και τον Αντρέα.

Η Βιργινία αρχίζει να υποψιάζεται το σκοτεινό σχέδιο της Σοφίας και προειδοποιεί τη Θάλεια, η οποία πλέον φοβάται τα χειρότερα για την κόρη της.

Παράλληλα, ο Αντρέας ολοκληρώνει τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στη Θάλεια, δίνοντας στον Κυριάκο την ελπίδα πως αυτό θα πιέσει τον Μαρκόπουλο. Την ίδια στιγμή, η Χριστίνα οδηγείται πανικόβλητη στη φυλακή.

 Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη η λιπώδης νόσος του ήπατος

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ

Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του ακινήτου «Σάνη Κασσάνδρας» στη Χαλκιδική

ΚΕΦΙΜ: Τι αναφέρει νέα μελέτη για συνταξιοδοτικά συστήματα

Το Ikea μόλις κατέκτησε το έξυπνο σπίτι σου

Τεστ προσωπικότητας: Το χειμερινό αντικείμενο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον εσωτερικό σας εαυτό
περισσότερα
13:30 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αγγελική παραδίνεται στα φιλιά του Γρηγόρη

Η Λένα το σκάει για να πάει στο νοσοκοµείο και η Γαλήνη αποφασίζει να τη σώσει από το μένος το...
10:23 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Εμμανουήλ Καραλής – Την Πέμπτη στις 24:00

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτ...
09:31 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Δείτε LIVE το 8o Athens Investment Forum

Δείτε live το 8ο Athens Investment Forum (AIF) 2025, που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ε...
05:48 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 11/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 11/11/2025.
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα