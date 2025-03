Adolescence: Η πρώτη οντισιόν του 14χρονου Όουεν Κούπερ – Δείτε βίντεο με την αντίδραση του πρωταγωνιστή

Η βρετανική δραματική μίνι σειρά «Adolescence» του Netflix έχει προκαλέσει πάταγο. Το Netflix δημοσίευσε την κασέτα της οντισιόν του πρωταγωνιστή Owen Cooper, ο οποίος υποδύεται τον Jamie Miller στη σειρά.

Αν και ο ίδιος ο ρόλος είναι αυτός που έχει αφήσει πολλούς θεατές με μια απόκοσμη ανατριχίλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ηθοποιός έχει κάποιο σοβαρό ταλέντο.

Με το Netflix και την ομάδα πίσω από τη σειρά να επιβεβαιώνουν ότι το Adolescence ήταν η πρώτη υποκριτική δουλειά του Κούπερ, πολλοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτός είναι ο πρώτος ρόλος του.

Στην κασέτα της ακρόασης που κυκλοφόρησε, βλέπουμε τον Owen Cooper να εκτελεί μια από τις σκηνές από το πρώτο επεισόδιο όπου ανακρίνεται στην αίθουσα συνεντεύξεων της αστυνομίας.

Ένα άλλο κλιπ δείχνει ένα από τα αποσπάσματα διαλόγου που ο ανήλικος μοιράστηκε τελικά με την Έριν Ντόχερτι στο επεισόδιο 3.

Get a peek at Owen Cooper’s audition tape for the role of Jamie in Adolescence. pic.twitter.com/Q3MjWEWHrk

— Netflix (@netflix) March 24, 2025