Ανάβει η "μάχη" των μαγειρικών ριάλιτι μεταξύ ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ

Φωτιές ανάβει η μάχη των μαγειρικών ριάλιτι που μαίνεται ανάμεσα σε ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ ενόψει της νέας σεζόν. Και τα δύο «στρατόπεδα» εργάζονται πυρετωδώς για να ξεκινήσουν γυρίσματα μέσα στον Αύγουστο, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιλογή των παρουσιαστών. Το πρόσωπο που είναι το επικρατέστερο για να παρουσιάσει το «Game of chefs» στον ΑΝΤ1 είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι προσέγγισε την ηθοποιό για να της προτείνει την παρουσίαση του μαγειρικού ριάλιτι, ακολούθησε ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπου συζητήθηκε η πρόταση, και το κλίμα είναι πολύ θετικό. Μετά το τέλος της σειράς «Ελα στη θέση μου» στον Alpha, η Αθηνά Οικονομάκου είναι ένα βήμα πριν από τον ΑΝΤ1 για να κάνει την πρώτη της παρουσίαση. Υπενθυμίζεται ότι συζητήσεις για το «Game of chefs» είχαν γίνει και με την Κατερίνα Καραβάτου, η οποία, όμως, οδεύει προς το Mega για μεσημεριανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων είχε πέσει και το όνομα της Τζένης Θεωνά, η οποία συνεχίζει στην ΕΡΤ. Στο «Game of chefs» προχωρά με γοργούς ρυθμούς το κάστινγκ των παικτών, ενώ η παραγωγή θα βρεθεί και στην Κύπρο για οντισιόν. Στόχος είναι τα γυρίσματα να ξεκινήσουν μετά τις 20 Αυγούστου.

Την ίδια στιγμή στο «στρατόπεδο» του ΣΚΑΪ, το «Top chef» «τρέχει» κανονικά, με στόχο να ξεκινήσει γυρίσματα στις 13 Αυγούστου. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ρίχνει μεγάλο βάρος στο κάστινγκ των παικτών, καθώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας ή μη για ένα ριάλιτι. Για να «πατήσει» τον ανταγωνισμό, μάλιστα, τινάζει την μπάνκα στον αέρα διπλασιάζοντας το έπαθλο για τον νικητή του «Top chef» στα 100.000 ευρώ, ενώ προσφέρει επιπλέον και κατοχυρωμένη θέση εργασίας σε εστιατόριο με αστέρια Michelin στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και σαν να μη φτάνει η μάχη του επάθλου, άγριο παρασκήνιο μαίνεται ανάμεσα στις παραγωγές των δύο μαγειρικών ριάλιτι για δυνατούς διαγωνιζόμενους, που έχουν ξεχωρίσει στα κάστινγκ και γίνονται μήλον της Εριδος μεταξύ ΑΝΤ1 και Ατζούν. Η AcunMedya έχει ξεκινήσει μια άτυπη πλειοδοσία για να «κλέψει» παίκτες από το ριάλιτι του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφέρει αμοιβές έως και 7.000 ευρώ (ποσά που θυμίζουν «Survivor») σε παίκτες που θέλει οπωσδήποτε να εντάξει στο «Top chef». Οι κινήσεις του Ατζούν έχουν προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στον ΑΝΤ1, καθώς οδηγούν τον ανταγωνισμό στα άκρα και εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής

Πηγή: Realnews