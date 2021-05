To show του "Your Face Sounds Familiar All Star" της Κυριακής ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Στη σκηνή του λαμπερού σόου βρέθηκε η Στεφανία Λυμπερακάκη, η εκπρόσωπος της Ελλάδας στην εφετινή Eurovision που θα διεξαχθεί σε δυο εβδομάδες στην Ολλανδία. Η νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε το κομμάτι «Last Dance».

Την 18χρονη Stefania συνόδεψε στο πιάνο ο συνθέτης του κομματιού, Δημήτρης Κοντόπουλος που στη συνέχεια θα έπαιρνε τον ρόλο του γκεστ κριτή στο YFSF.