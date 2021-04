Netflix: Εκπλήξεις στο Τop10 στην Ελλάδα - Ποια νέα σειρά κατέκτησε την κορυφή - ΒΙΝΤΕΟ

Αρκετές νέες αφίξεις και εκπλήξεις έχει το Top10 του Netflix στην Ελλάδα. Νέες ταινίες και σειρές, και νέα επεισόδια από επιτυχημένες σειρές προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη δημοφιλής streaming πλατφόρμα.

Η νέα δραματική αστυνομική σειρά "Το ερπετό", κυκλοφόρησε και μέσα σε λίγες ημέρες, κατέκτησε την κορυφή. Έκπληξη στο No.2, στο οποίο βρίσκεται η ταινία της Marvel, "Spider-Man: Far From Home" του 2019. Η ισπανική σειρά "Ποιος σκότωσε τη Σάρα" εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά. Σταθερές αξίες όπως "Οι Άτακτοι της Οδού Μπέικερ", το "Sky Rojo" και το "The Flash" βρίσκονται για ακόμη μία εβδομάδα στο Top10. Ακόμη μία έκπληξη αποτελεί η παρουσία της ταινίας "Green Laturn" στη δεκάδα.

Αναλυτικά το Top10 του ελληνικού Netflix: 10. 47 Ronin Αυτή η περιπέτεια δράσης παρουσιάζει την ιστορία 47 σαμουράι που σχεδιάζουν να εκδικηθούν έναν αξιωματικό ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο του δασκάλου τους.

9. Green Latern

Ένας ταλαντούχος πιλότος δοκιμών επιλέγεται από εξωγήινους μαχητές να γίνει ο εκπρόσωπός τους στη Γη και χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του ως ο Πράσινος Φανός.

8. Μαντάμ Κλοντ Στο Παρίσι της δεκαετίας του '60, η επιρροή της μαντάμ Κλοντ ξεπερνά τα όρια της βιομηχανίας του σεξ, μέχρι που μια ευκατάστατη νεαρή γυναίκα απειλεί να αλλάξει τα πάντα.

7. Οι Άτακτοι της Οδού Μπέικερ

Μια παρέα ασυμβίβαστων ερευνά μια σειρά από μεταφυσικά εγκλήματα στο Βικτωριανό Λονδίνο, για λογαριασμό του Δρα Γουάτσον και του σκοτεινού συνεργάτη του, Σέρλοκ Χολμς.

6. Blackhat

Ένας κατάδικος χάκερ αποφυλακίζεται για να βοηθήσει μια ομάδα Αμερικανών και Κινέζων ειδικών να εντοπίσουν έναν κυβερνοτρομοκράτη.

5. Sky High Αφού ερωτεύεται την Εστρέγια, ο Άνχελ, ένας μηχανικός από τα προάστια της Μαδρίτης, μπαίνει σε έναν κόσμο ληστειών και γίνεται ο στόχος ενός ανένδοτου ντετέκτιβ.

4. Ο Φλας - 7ος κύκλος Ένας ειδικός εγκληματολόγος ξυπνάει από κώμα με απίστευτες νέες δυνάμεις και έρχεται αντιμέτωπος με δυνάμεις που απειλούν την πόλη σε μια σειρά δράσης με υπερήρωες. 3. Ποιος Σκότωσε τη Σάρα; Αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση και να αποδείξει ότι κατηγορήθηκε άδικα για τον φόνο της αδερφής του, ο Άλεξ προσπαθεί να αποκαλύψει περισσότερα για τον πραγματικό ένοχο.

2. Spider-Man: Far From Home

Ακόμα και ο φιλικός υπερήρωας της γειτονιάς χρειάζεται διακοπές. Αλλά μια νέα απειλή αναγκάζει τον Πίτερ Πάρκερ να αναλάβει δράση σε μια σχολική εκδρομή στην Ευρώπη.

1. Το ερπετό

Το '70, ο αδίστακτος δολοφόνος Σαρλ Σομπράζ βάζει στο στόχαστρό του ταξιδιώτες εναλλακτικού τουρισμού στη Νότια Ασία. Βασισμένο σε σοκαριστικά αληθινά γεγονότα.