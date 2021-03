Σε κατάσταση συναγερμού που βάζει το κανάλι σε τροχιά σημαντικών αλλαγών το αμέσως επόμενο διάστημα, τελεί η διοίκηση του Alpha, μετά τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης του «Battle of the couples». Το ενημερωτικό δελτίο της Nielsen την περασμένη Τετάρτη (και ακολούθως την Πέμπτη) προκάλεσε σοκ στον Alpha, που είδε το νέο του ριάλιτι να υποχωρεί σε ποσοστό 4%. Αμέσως συγκλήθηκαν συσκέψεις στελεχών για να αποτιμηθεί η ζημιά, ενώ η αποτυχία αποδόθηκε σε πρώτη φάση στην… επιτυχία του ανταγωνισμού, που έχει τοποθετηθεί τόσο δυναμικά, ώστε να μην αφήνει κενά για άλλα προγράμματα.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η πρόβλεψη της διεύθυνσης προγράμματος για τη «Μάχη των ζευγαριών» ήταν για ποσοστό 15%-17%, η απόκλιση από την πραγματικότητα του 4% είναι τεράστια και -όπως εκτιμάται- δύσκολα αναστρέψιμη. Η πτώση είναι τέτοια, που δεν «σώζεται» με αλλαγές σε ζώνη μετάδοσης και άλλα τέτοια πειράματα, αλλά απαιτεί άλλου τύπου αντιμετώπιση. Με αυτά τα ποσοστά τηλεθέασης και με μέσο κόστος ανά επεισόδιο από 50.000 έως 70.000 ευρώ, το «Battle of the couples» δεν είναι βιώσιμο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Reallife, ήδη υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για ακραία μέτρα, όπως η άμεση διακοπή του ριάλιτι εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Το μέγα ζήτημα που τίθεται τώρα σε ανώτατο επίπεδο είναι να περιοριστεί η οικονομική ζημιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι έχει δεσμεύσεις με την ξένη εταιρεία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα μετάδοσης του φορμάτ για τουλάχιστον 60 επεισόδια, κόστος το οποίο, όπως όλα δείχνουν, δεν μπορεί να το γλιτώσει, είτε παίζεται το ριάλιτι είτε όχι. Η μόνη λύση για να περιοριστεί η οικονομική ζημιά είναι να σταματήσει η παραγωγή των επεισοδίων και το ριάλιτι να «κοπεί». Τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη περίπου 10-12 επεισόδια μπροστά σε σχέση με εκείνα που μεταδίδονται, ενώ αναμένεται να «πατηθεί φρένο» μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για την τύχη του «Battle of the couples».