Ανέβηκε στη σκηνή του The Voice και προκάλεσε χαμό. Ο λόγος για την Κωνσταντίνα Κούτρα που τραγούδησε το "Rain Over Me" κάνοντας τους κριτές να παραμιλάνε. Ο Σάκης Ρουβάς μάλιστα, όταν η Έλενα Παπαρίζου ζήτησε να χορέψει το τραγούδι επειδή δεν είχε δει τη σκηνική της παρουσία, ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει μαζί με την 20χρονη. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία γύρισε πρώτη, τραβούσε τα μαλλιά της όταν ο Σάκης πήγε δίπλα στη διαγωνιζόμενη, προβλέποντας ότι θα υποκύψει στη γοητεία του και θα καταλήξει στη δική του ομάδα.

Τελικά η Κωνσταντίνα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη σθεναρή διεκδίκηση του Σάκη κι έτσι επέλεξε την ομάδα του.

Δείτε το βίντεο: