Ο Νίκος Κοκλώνης "παντρεύτηκε" τη Βίκυ Σταυροπούλου με κουμπάρα την Δέσποινα Βανδή στο χθεσινό επεισόδιο του Just The 2 Of Us. Ο Νίκος Κοκλώνης τίμησε τις παραδόσεις και γονάτισε για να κάνει την... πρόταση γάμου στην κριτή και γνωστή ηθοποιό. Τον γάμο ενέπνευσε η εμφάνιση ζευγαριού και όπως είπε ο παρουσιαστής "ένιωσα από την πρεμιέρα ότι η Βίκυ Σταυροπούλου είναι ο έρωτάς μου". "Και στον γάμο η Δέσποινα θα κλέψει την παράσταση;" ρώτησε η Βίκυ Σταυροπούλου, πριν η τραγουδίστρια τους αλλάξει τα στέφανα.