Ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε πως τη νέα σεζόν θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος του J2US, αποκαλύπτοντας μάλιστα την πρώτη παίκτρια, η οποία θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Εννοείται πάμε δεύτερη σεζόν. Θα σου πω ότι η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι του χρόνου στο Just the two of us παίκτρια. Το γούρι μου για φέτος ήταν το κουστούμι που φόρεσα στην πρεμιέρα, που είχε αυτά που φοράνε οι παπάδες τα μακριά», δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης μιλώντας στην εκπομπή «Στην φωλιά των Κου-Κου».