Στην τελική ευθεία οδεύει το deal του Open με τον Νίκο Κοκλώνη, για την ανάληψη της εκτέλεσης παραγωγής των ψυχαγωγικών εκπομπών του. Σε πρώτη φάση, η εταιρεία Koklonis media θα αναλάβει και δεύτερο σόου, παίρνοντας την παραγωγή του “X – Factor”, που πέρυσι είχε η Foss Productions, ενώ συνεχίζει και με δεύτερο κύκλο του “Just the two of us”, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο. Ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές με πρόσωπα για τον δεύτερο κύκλο, ενώ η κριτική επιτροπή θα παραμείνει ως έχει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο του ευρύτερου deal, που αναμένεται να κλείσει προσεχώς, η εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη θα αναλάβει και εκπομπές του off peak προγράμματος, μεταξύ των οποίων το “Ευτυχείτε” με την Κατερίνα Καινούργιου και το “Έλα χαμογέλα” με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Η συνολική αναδιοργάνωση του προγράμματος φέρνει αλλαγές και στις ειδήσεις. Η διοίκηση του καναλιού έχει παραγγείλει νέο σκηνικό για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με στόχο να βγει στον αέρα ανανεωμένο στις 6 Ιουλίου. Η τοποθέτηση του νέου σκηνικού γίνεται με αφορμή τις σχεδιαζόμενες χωροταξικές αλλαγές. Οι ειδήσεις αναμένεται να μετακινηθούν από το κτίριο 2 στο κτίριο 3, στο πλατό από το οποίο έβγαιναν στον αέρα οι αθλητικές εκπομπές.

Πηγή: Reallife