Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου ανακοίνωσε την αναγκαστική διακοπή του Your Face Sounds Familiar λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊός.

“To Your Face Sounds Familiar δεν θα βγει στον αέρα, στα υπόλοιπα επεισόδια. Δεν ήταν μια είδηση που μας έκανες χαρούμενους, κανέναν από τους συντελεστές, ούτε τους συνεργάτες μου αλλά σίγουρα ούτε και το κανάλι μου. Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος αυτή η απόφαση, αυτή η απόφαση έπρεπε να παρθεί, διότι σε σύγκριση με το Still Standing, δεν μπορούμε να τηρήσουμε αποστάσεις ασφαλείας. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και ξεκινάμε από τα βασικότερα, από την προετοιμασία στα καμαρίνια. Για να στηθεί, να γίνει μια μεταμόρφωση, χρειάζονται ώρες και πάρα πολλά άτομα πάνω από ένα άτομο. Θα γινόταν η μισή δουλειά, δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος να μας παρακολουθήσει από κοντά, που εντάξει στο τελευταίο επεισόδιο το καταφέραμε και βγήκε ένα ωραίο επεισόδιο. Αν δεν έχει τον παλμό του κοινού στο συγκεκριμένο project, δεν νομίζω ότι μπορεί να είσαι τόσο λαμπερός και τόσο δυνατός. Ο κόσμος μας έχει μάθει αλλιώς. Μπαίνει λοιπόν μία άνω τελεία και από Σεπτέμβριο θα δούμε τι θα γίνει με το Your Face Sound Familiar. Μπαίνει αυτή η άνω τελεία και βλέπουμε. Γιατί πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ελλάδα”, είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Μπεκατώρου μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό και πρόσθεσε:

“Εγώ στο μυαλό μου βάζω την άνω τελεία και προχωράω και βλέπουμε. Επειδή το αγαπώ πάρα πολύ δεν θέλω να σκέφτομαι, ας το αφήσω εκεί και βλέπουμε”.