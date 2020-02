Το τηλεοπτικό μέλλον της Μαρίας Μπακοδήμου αποκάλυψε η «Φωλιά των ΚουΚου». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Πουλόπουλου, το τηλεπαιχνίδι «Ένας για όλους» ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, που θα προβληθεί και το τελευταίο επεισόδιο.

Όπως είπε, «πρόκειται για κοινή απόφαση του καναλιού και της παρουσιάστριας να μη συνεχίσουν έναν καινούριο κύκλο επεισοδίων γιατί έχουν άλλα σχέδια για την αξιοποίησή της στο κανάλι».

Από τον Μάρτιο, η παρουσιάστρια θα είναι στην κριτική επιτροπή του Just The 2 Of Us και θα αρχίσει την προετοιμασία ενός καινούριου παιχνιδιού σχέσεων τύπου «Power of Love», την επιμέλεια του οποίου θα έχει η ίδια η Μαρία Μπακοδήμου.