Το τρέιλερ της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» - Η Ρούλα Κορομηλά καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου - ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, στο MEGA παρουσίασε τις απογευματινές εκπομπές “Bravissimo” και “Ε, ναι λοιπόν”, ενώ τότε ήταν που καθιέρως τους τηλεμαραθωνίους, ένας εκ των οποίων το 1996 είχε διαρκέσει 30 ώρες.

Έπειτα από μικρή αποχή από την τηλεόραση, επέστρεψε το 2001 μέσα από τη συχνότητα του ALPHA, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής “Έντεκα και κάτι” που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε “Καλώς τους”.

Τη σεζόν 2004-2005 συνεργάστηκε με το STAR παρουσιάζοντας την πρωινή εκπομπή “Όλε”, ενώ μετά την αποχώρησή της από το κανάλι αποφασίζει να απέχει για λίγο από την τηλεόραση.

Στη συνέχεια επιστρέφει στον ALPHA, αναλαμβάνοντας τα ηνία του ψυχαγωγικού προγράμματος του σταθμού και παράλληλα παρουσιάζει την εκπομπή “Τρεις ευχές” που μετέπειτα αλλάζει τίτλο και ονομάζεται “Ζωή σαν όνειρο”. Το 2007 συμμετείχε στο talent show TV Stars: Παρουσιάστε Live, ως καθοδηγήτρια των παικτών του show, ενώ από το 2007 κατείχε τη θέση του συμβούλου προγράμματος στο κανάλι.

Έπειτα από απουσία τριών ετών λόγω σοβαρής περιπέτειας με την υγεία της, το 2010 επιστρέφει ξανά στην μικρή οθόνη με την παρουσίαση του “Greek Idol Live”, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά αναλαμβάνει να παρουσιάσει το Big Brother.

To 2013 αποχωρεί από τον ALPHA και επιστρέφει στο MEGA, ως μέλος της κριτικής επιτροπής του σόου “Just the 2 of Us”.

Επόμενος και σύντομος σταθμός στην καριέρα της το 2016 το –τότε- νεοσύστατο EPSILON , όπου αποφασίζεται να επιστρέψει με το πετυχημένο σόου της “Μπράβo” , όμως λίγους μήνες αργότερα η συνεργασίατης με το κανάλι ολοκληρώνεται.