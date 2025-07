Βασίλισσα Καμίλα: Η «ξεκαρδιστική» αντίδρασή της σε τατουάζ θαυμαστή με το μονόγραμμά της – «Αρχίζει να γίνεται μόδα»

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας επίσκεψής της στο Sandringham Flower Show, η βασίλισσα Καμίλα ξέσπασε σε γέλια όταν ένας αφοσιωμένος θαυμαστής της αποκάλυψε ένα νέο τατουάζ με το βασιλικό της μονόγραμμα στο πόδι του.

Ο 61χρονος Φιλ Σμιθ, από το Νορθάμπτον, σήκωσε το σορτς του για να δείξει το φρέσκο τατουάζ στη βασίλισσα, λέγοντάς της: «Πόνεσε σαν διάολος», με την Καμίλα να αντιδρά με χαρά και να στρέφεται προς έναν από τους αστυνομικούς της λέγοντας: «Κοίτα, κι αυτός έχει ένα!»

Ο Σμιθ έχει συνολικά τέσσερα βασιλικά τατουάζ στο αριστερό του πόδι, που περιλαμβάνουν τα μονογράμματα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Όπως αποκάλυψε, αλληλογραφεί με τη Καμίλα από πριν τον γάμο της με τον Κάρολο και εκείνη του απαντά συχνά.

«Απλώς νομίζω ότι είναι υπέροχη», είπε μετά τη συνάντηση μαζί της, η οποία τον αναγνώρισε αμέσως.

👑 A fan pulled up his shorts to show her a tattoo of a royal cypher on his leg at the Sandringham Flower Show

Read more ⬇️https://t.co/o3NSQAIvmY

— The Telegraph (@Telegraph) July 23, 2025