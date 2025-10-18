Βασιλιάς Κάρολος: Θέλει να προστατεύσει τις κόρες του πρίγκιπα Άντριου – «Έχει μεγάλη εκτίμηση και στοργή για εκείνες»

Enikos Newsroom

lifestyle

βασιλιάς Κάρολος
Πηγή: royal.uk

Την υπόσχεση ότι θα προστατεύσει τις ανιψιές του και κόρες του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος πλέον δεν θα χρησιμοποιεί τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, έδωσε ο βασιλιάς, Κάρολος.

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Τραμπ και ύμνησε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ – Μετά το «βασιλικό σόου», ακολουθεί το σκληρό παζάρι της πολιτικής

Μετά τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ο αδελφός του βασιλιά και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον ανακοίνωσαν χθες ότι δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τους τίτλους τους.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να θέλει πολύ να προστατεύσει τις ανιψιές του, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία οι οποίοι κρατούν τους βασιλικούς τίτλους τους ως εγγονές της βασίλισσας Ελισάβετ.

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος επαινεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο
πρίγκιπας Άντριου Σάρα Φέργκιουσον πριγκίπισσα Βεατρίκη πριγκίπισσα Ευγενία
Ο πρίγκιπας Άντριου με την Σάρα Φέργκιουσον και τις κόρες τους, πριγκίπισσα Ευγενία και πριγκίπισσα Βεατρίκη. Πηγή: sarahferguson/Instagram

«Δεν θα ήθελε να υπογράψει κάτι που θα τις επηρέαζε», δήλωσε πηγή στην Daily Mail.

Ωστόσο οι τίτλοι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον δεν αφαιρέθηκαν απλώς τέθηκαν σε αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται οι τίτλοι των παιδιών τους, καθώς αν είχαν αφαιρεθεί από τους γονείς θα έπρεπε να αφαιρεθούν και από τις κόρες τους.

Η διπλωματία της τιάρας: Στρώθηκε το κόκκινο χαλί στο Ουίνδσορ για τον Τραμπ – Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος θέλει να τον εντυπωσιάσει

Ο βασιλιάς Κάρολος ήθελε να αποφύγει μία τέτοια εξέλιξη καθώς «έχει μεγάλη εκτίμηση και στοργή τις δύο ανιψιές του», σύμφωνα με την Daily Mail.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής – Πότε θα καταβληθούν

Κεραμέως: Το 13ωρο δεν καταργεί το 8ωρο – Ενισχύεται η θέση του εργαζόμενου

Πώς να αναβαθμίσετε ένα «μη συμβατό» PC με Windows 10 σε Windows 11 – Δύο δωρεάν επιλογές

Ανακαλύφθηκε μαύρη τρύπα που «παραβιάζει τους κανόνες» – Κατέστρεψε ένα αστέρι με αινιγματικό τρόπο
περισσότερα
16:44 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Λιβάνης: «Δύο ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου»

Ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με την Ανδρομάχη, παραχώρησε συνέντευξη στο ...
15:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Βελτιωμένη φαίνεται η κατάσταση της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος με...
11:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Καραμίχος: «Είχε γραφτεί για μένα σε περιοδικό ότι θα πεθάνω στην ψάθα»

Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Vanya», παραχ...
08:52 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Αθηνά Μαξίμου: «Μεγάλωσα σε ένα χίπικο σπίτι – Αισθανόμουν ότι οι γονείς μου δεν είχαν όρια»

Η Αθηνά Μαξίμου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», μίλησε για τους γονείς της αλλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης