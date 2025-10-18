Βασιλιάς Κάρολος: Θέλει να προστατεύσει τις κόρες του πρίγκιπα Άντριου – «Έχει μεγάλη εκτίμηση και στοργή για εκείνες»

Την υπόσχεση ότι θα προστατεύσει τις ανιψιές του και κόρες του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος πλέον δεν θα χρησιμοποιεί τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, έδωσε ο βασιλιάς, Κάρολος.

Μετά τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ο αδελφός του βασιλιά και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον ανακοίνωσαν χθες ότι δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τους τίτλους τους.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να θέλει πολύ να προστατεύσει τις ανιψιές του, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία οι οποίοι κρατούν τους βασιλικούς τίτλους τους ως εγγονές της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Δεν θα ήθελε να υπογράψει κάτι που θα τις επηρέαζε», δήλωσε πηγή στην Daily Mail.

Ωστόσο οι τίτλοι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον δεν αφαιρέθηκαν απλώς τέθηκαν σε αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται οι τίτλοι των παιδιών τους, καθώς αν είχαν αφαιρεθεί από τους γονείς θα έπρεπε να αφαιρεθούν και από τις κόρες τους.

Ο βασιλιάς Κάρολος ήθελε να αποφύγει μία τέτοια εξέλιξη καθώς «έχει μεγάλη εκτίμηση και στοργή τις δύο ανιψιές του», σύμφωνα με την Daily Mail.