Βασίλειος Κωστέτσος: Η οργισμένη ανάρτηση για την υπόθεση του παρουσιαστή με το revenge porn – «Αυτή η ιστορία ας τελειώσει επιτέλους»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Βασίλειου Κωστέτσου μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για υπόθεση revenge porn.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας το δικό του αυστηρό μήνυμα προς όσους εμπλέκονται σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Χωρίς να αναφέρει ονόματα, ο Βασίλειος Κωστέτσος σχολίασε τα περιστατικά διαρροής προσωπικών βίντεο, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για όσους επιτρέπουν να καταγράφονται τέτοιες ιδιωτικές στιγμές και στη συνέχεια διαμαρτύρονται για τις συνέπειες.

«Αυτή η ιστορία μετά εορτής με τα ροζ βίντεο ας τελειώσει επιτέλους! Θα πρέπει να είσαι ηλίθιος ή χαζός – χαζή να κάθεσαι να σε παίρνουν βίντεο ενώ τσιμπ@ύκών@σαι ή πα@τουζών@σαι και μετά να ζητάς τα ρέστα!», έγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος σε story του στο Instagram, συμπληρώνοντας:

«Κανένας και καμία λογικός ενήλικας άνθρωπος δεν νομίζω ότι φαντάζεται πως αυτά τα “προσωπικά” και καλά βίντεο δεν θα τα δει κανείς ή δεν θα διαρρεύσουν ή δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ! Όταν ήδη όλοι ξέρουμε ότι καμία σχέση και κανένας γάμος πλέον δεν κρατάει για πάντα! Και εμπιστοσύνη δεν έχεις ούτε στον… Κ, εντάξει έλεος!».