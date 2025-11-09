Στέλιος Διονυσίου: Έτσι χάλασε και το σπίτι μου – Ο πατέρας μου φυλακίστηκε για ουσίες, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε πάνω του ποσότητα

Ο Στέλιος Διονυσίου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action 24. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τον πατέρα του Στράτο Διονυσίου, αλλά και για τον εθισμό του με τον τζόγο.

«Εκείνη την εποχή ήταν δύσκολα. Όχι τόσο ο κόσμος, όσο τα μέσα, τον είχαν βγάλει “Αλ Καπόνε” της Ελλάδος. Μόχθησε πολύ για να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ο πατέρας μου φυλακίστηκε για ουσίες, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε πάνω του ποσότητα. Απλώς είπε στον διοικητή “δοκίμασα” και έτσι τον τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί. Το σπίτι στο Χίλτον το έκαναν φύλλο και φτερό και δεν βρήκαν τίποτα».

 

«Μέσα στη φυλακή ηχογράφησε τρεις δίσκους με τον Μίμη Πλέσσα. Οι συγκρατούμενοί του τον σέβονταν τόσο πολύ που του στρώνανε κόκκινο χαλί όταν έβγαινε από τον θάλαμο» δήλωσε ο Στέλιος Διονυσίου.

Για το τζόγο είπε: «Πάντα ο άνθρωπος όταν περνάει δυσκολίες καταφεύγει σε πάθη. Άλλος πίνει, άλλος παίρνει ναρκωτικά. Εγώ τότε το έριξα στο καζίνο. Έτσι χάλασε και το σπίτι μου. Δεν υπήρχα μέσα. Ξύπναγα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να πάω να παίξω. Δεν είναι τα λεφτά, είναι οι ώρες που χάνεις».

