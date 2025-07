Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Επιβεβαίωσε πρώτη φορά ότι είχε σχέση με τον Νίκολας Κέιτζ

Μια αναπάντεχη αποκάλυψη έκανε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, επιβεβαιώνοντας ότι στο παρελθόν είχε σχέση με τον Νίκολας Κέιτζ. Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο της στο «Sex and the City», εμφανίστηκε στην εκπομπή «Watch What Happens Live» την Κυριακή 13 Ιουλίου και δεν απέφυγε να απαντήσει ανοιχτά όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε ποτέ ζευγάρι με τον χολιγουντιανό σταρ.

«Ναι, είχα. Ναι, είχα σχέση μαζί του», είπε χωρίς δισταγμό, με τον παρουσιαστή να μένει έκπληκτος από την ειλικρινή της απάντηση. Η σχέση αυτή, όπως εξήγησε η ίδια, ήταν σύντομη και γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία τους στη ρομαντική κομεντί «Honeymoon in Vegas», στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που από το 1992 ξεκίνησε να βγαίνει με τον Μάθιου Μπρόντερικ –τον οποίο και παντρεύτηκε τον Μάιο του 1997–, έχει αποκτήσει μαζί του τρία παιδιά: τον 22χρονο Τζέιμς και τις 16χρονες δίδυμες Ταμπίθα και Μαριόν. Από την άλλη, ο Νίκολας Κέιτζ έχει περάσει πέντε φορές από την εκκλησία, με τον τελευταίο του γάμο να είναι με την Riko Shibata. Η αποκάλυψη της ηθοποιού σχολιάστηκε έντονα στα social media.