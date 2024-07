Παύλος: Οι δημόσιες ευχές για τα γενέθλια της κόρης του, Μαρία – Ολυμπία

Ο Παύλος έκανε την Πέμπτη 25 Ιουλίου μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τα γενέθλια της 28χρονης κόρης του, Μαρία – Ολυμπία.

Μέσα από μια κοινή φωτογραφία πατέρα και κόρης έγραψε ο Παύλος τα δημόσια «Χρόνια Πολλά» στο ένα από τα πέντε παιδιά, που έχει αποκτήσει από τον γάμο με την αγαπημένη του, Μαρί Σαντάλ.

Να πούμε εδώ, πως η Μαρία – Ολυμπία τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω της σε κάθε νέα, δημόσια εμφάνιση, που κάνει. Στην παρακάτω φωτογραφία με τον πατέρα της, η εορτάζουσα ποζάρει κομψή και ταυτόχρονα απλή με λευκό τζιν και γκρι T-shirt.

Η ανάρτηση του Παύλου για τα γενέθλια της Μαρία – Ολυμπία

«Χρόνια πολλά Ολυμπία.

Μου φέρνεις πάντα χαρά στη ζωή μου από τη μέρα που γεννήθηκες. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Happy Birthday Olympia.You bring joy to my life from the the day you were born. I love you», έγραψε ο Παύλος.