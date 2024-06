Ο ράπερ FY έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του από τη σκηνή του ΟΑΚΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Μια ξεχωριστή πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Αλεξία, έκανε ο γνωστός ράπερ FY, από τη σκηνή του ΟΑΚΑ, στην οποία βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής για το φετινό Colourday Festival.

Κατά την εμφάνισή του στη σκηνή, γονάτισε μπροστά στη σύντροφό του κάνοντάς της πρόταση γάμου.

Όπως ήταν η φυσικό η Youtuber Up in the hype, όπως είναι το προφίλ της, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Αλεξία θα με παντρευτείς;» ακούγεται να λέει ο ράπερ στο μικρόφωνο, στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο: