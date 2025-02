Νέα μπλεξίματα για τον Diddy – Μουσικός του δρόμου καταγγέλλει τον παραγωγό για βιασμό

Μουσικός κατέθεσε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση κατά του P. Diddy, υποστηρίζοντας ότι ο γνωστός ράπερ τον νάρκωσε και τον βίασε τόσο στοματικά όσο και πρωκτικά. Σύμφωνα με το «Us Weekly», το φερόμενο θύμα ισχυρίζεται ότι εξαπατήθηκε με την υπόσχεση ενός δισκογραφικού συμβολαίου.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στις 10 Φεβρουαρίου, από τη δικηγορική εταιρεία The Buzbee Law Firm, η οποία έχει αναλάβει την εκπροσώπηση πολλών φερόμενων θυμάτων σε υποθέσεις κατά του P. Diddy.

Anonymous male street performer says Diddy drugged and sexually assaulted him in LA nightclub in 2022 https://t.co/g7eKdxlTh0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 11, 2025