MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρήκε… πάλι κόκκαλο και προκάλεσε πανικό στα social

  • Το πρώτο «κόκαλο» σε πιάτο με ψάρι εμφανίστηκε νωρίς στη φετινή σεζόν του MasterChef, προκαλώντας φρενίτιδα στα social media.
  • Ο χειρότερος φόβος του 30χρονου διαγωνιζόμενου Χάρη επιβεβαιώθηκε, καθώς ο κριτής Σωτήρης Κοντιζάς εντόπισε το πρώτο κόκαλο της σεζόν στο πιάτο του με ψάρι.
  • Το περιστατικό σχολιάστηκε με χιούμορ από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι «δε γίνεται ποτέ σκόπιμα», ενώ τα social media «πήραν φωτιά» με «θεωρίες συνωμοσίας» για τον κριτή.
Το πρώτο «κόκαλο» σε πιάτο με ψάρι εμφανίστηκε νωρίς στη φετινή σεζόν του MasterChef και το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να προκαλέσει φρενίτιδα στα social media.

Με μια σφυρίδα συνοδευόμενη από λαχανικά, σάλτσα κακαβιάς, fluid gel λεμόνι και tuile λεμονιού, ο Χάρης διεκδίκησε την είσοδό του στο σπίτι του MasterChef 10. Το πιάτο του είχε σχετικά λίγα στοιχεία, γι’ αυτό και ο Πάνος Ιωαννίδης τον προειδοποίησε ότι θα εξετάσει με μεγάλη λεπτομέρεια κάθε πτυχή της προσπάθειάς του.

Ο 30χρονος διαγωνιζόμενος ήξερε ότι η επιλογή του να παρουσιάσει ψάρι μπροστά στον Σωτήρη Κοντιζά ήταν ριψοκίνδυνη. Ο χειρότερος φόβος του επιβεβαιώθηκε, καθώς ο κριτής εντόπισε το πρώτο κόκκαλο της σεζόν στην προσπάθειά του. Όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός σχολιάστηκε με χιούμορ από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δε γίνεται ποτέ σκόπιμα.

 

Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε το ύψος του και ο Κουτσόπουλος τον τρόλαρε. «Καλή χρονιά. Καλή σεζόν με υγεία!», ευχήθηκε με χαμόγελο και συνέχισε: «Τα βρίσκει μόνο αυτός. Δεν έχει βρει ποτέ κανένας άλλος. Δεν είναι ότι το βρίσκουμε εμείς και του το δίνουμε για να έχει μια συνέχεια το επεισόδιο».

Ο Χάρης βρήκε μια πιθανή εξήγηση για τη συνήθεια του Κοντιζά να εντοπίζει κόκαλα: «Παίζει να έχει μια θήκη μέσα στα ούλα και να βγάζει κόκκαλα ξαφνικά και να τα εμφανίζει». Τόνισε ακόμα ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να το αποφύγει: «Πρόσεξα πάρα πολύ, δεν περίμενα να την πάθω έτσι, η αλήθεια είναι», είπε.

Καθώς ο Κοντιζάς, με τη γνωστή του ψυχραιμία, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο του «ανιχνευτή ψαροκόκαλων το Χ γέμισε με «θεωρίες συνωμοσίας» για έτοιμα ψαροκόκαλα στην τσέπη του κριτή…

