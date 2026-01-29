Κούλλης Νικολάου: «Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά» – Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό που έχασε τον αδελφό του

Enikos Newsroom

lifestyle

Κούλλης Νικολάου: «Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά» – Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό που έχασε τον αδελφό του

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook ο Κύπριος πρωταγωνιστής αποχαιρέτησε τον αδερφό του που έφυγε από τη ζωή…

Ο Κούλλης Νικολάου μοιράστηκε μαζί μας τα συναισθήματά του για τον χαμό του αδερφού του και τις αναμνήσεις που είχε από εκείνον, λέγοντας το δικό του αντίο στον αδερφό του που έφυγε πρώτος από τα δέκα παιδιά της οικογένειας…

«Νίκο μου αδερφέ μου, από μια χαραμάδα της μνήμης κοιτάζω πίσω στα χρόνια εκείνα, στο σπίτι μας στη Λάγια. Μωρό εγώ, έφηβος εσύ, ο μεγάλος απ’ τ’ αδέρφια. Σε βλέπω ζωντανό να φέρνεις με τον Βόξολ την Κοστάντια σου. Φορούσατε το ίδιο κρεμ τζιν – σαν να είχατε συνεννοηθεί με τον χρόνο.

Σε βλέπω, αδερφέ, κάθε Σάββατο να μας παίρνεις για να δουλέψουμε στην οικοδομή, να μας μαθαίνεις τη ζωή με τα χέρια, χωρίς λόγια πολλά. Κι ύστερα, στη Λακατάμεια πια, σε βλέπω στη βεράντα, με την κόρη σου τη Μαρία, από τα πρώτα εγγόνια του πατέρα μας, και αργότερα με τη Γιώτα μας».

«Στον Παράδεισο, αδερφέ»

«Σε βλέπω ζωντανό, αδερφέ, με την περηφάνια που σε χαρακτήριζε και τη σιωπηλή δύναμη που δεν ζητούσε αναγνώριση. Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά, για να φύγεις πρώτος από τα δέκα αδέρφια. Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό. Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες – γιατί έτσι είναι η ζωή: σύντομη, απρόβλεπτη, αδυσώπητα αληθινή.

Στον Παράδεισο, αδερφέ, εκεί να βρεις τη μανούλα σου και να βρεις και τον πατέρα μας. Και μαζί να κοιτάτε πάντα κάτω, να μας φυλάτε. Δώσ’ τους ένα χάδι κι από μένα. Στο καλό, αδερφέ μου Νίκο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ επιστρέφουν αύριο από τη Ρουμανία-Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν ποια πάθηση μπορεί να έχετε

Μελέτη του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Πού «βλέπει» πρόοδο και πού ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση

Γιάννης Μπρατάκος: «Η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρές, υγιείς και χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις»

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
22:55 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας η «Αλίκη στο Ναυτικό»

Τον Φεβρουάριο του 1961 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Η Αλίκη στο Ναυτικό», με πρωταγω...
22:27 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 18α γενέθλια της Βαλέριας Λάτσιου – «Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα (28/1) για την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο, καθώς η ...
22:12 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Δύσκολες ώρες για την Φιλίτσα Καλογεράκου – Πέθανε η μητέρα της

Την απώλεια της μητέρας της πενθεί η Φιλίτσα Καλογεράκου. Η ηθοποιός, με μία δημοσίευσή της στ...
20:45 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Χρύσπα: «Ήταν απαιτητικό πολύ…» – Η εμπειρία της από τον Εθνικό Τελικό για την Eurovision το 2008

Το 2008 η Χρύσπα είχε διαγωνιστεί στον Εθνικό Τελικό, από τον οποίο επιλέχθηκαν ο καλλιτέχνης ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι