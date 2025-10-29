Μαρία Τζομπανάκη: Πρώτα το συζήτησα με τον Ορφέα για να παντρευτώ

Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε φυσικά για τον γιο της και ταλαντούχο ηθοποιό, Ορφέα Αυγουστίδη αλλά και για τον γάμο της με τον σύζυγό της, Γιάννη.

«Με τον άντρα μου είμαι παντρεμένη 10 χρόνια και είμαστε πολύ αγαπημένοι. Ξεχωρίζω τον μεγάλο έρωτα από την αγάπη που έχει και τον έρωτα μέσα. Ήταν και είναι κάτι ολοκληρωμένο με τον Γιάννη. Έχω διανύσει τη ζωή, έχω αγαπηθεί, έχω αγαπήσει, έχω ερωτευτεί, με έχουν ερωτευτεί και ξέρω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα… Δεν είναι μόνο η λίμπιντο, είναι η ομορφιά που έχεις μέσα σου, η ομορφιά του χαρακτήρα σου, της ψυχής σου, που δεν γερνάει, δεν φθείρεται. Όταν το ανταλλάσσεις με τον άνθρωπό σου, με το παιδί σου, τον σύντροφό σου, αυτό σε κάνει πάντα μοναδικό για αυτόν. Πρώτα το συζήτησα με τον Ορφέα για να παντρευτώ» εξομολογήθηκε η Μαρία Τζομπανάκη.