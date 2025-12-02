Μαρία Ηλιάκη: «Δεν έχω μαράζι τον γάμο, είμαστε μια χαρά με το σύμφωνο συμβίωσης»

Δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star έκανε η Μαρία Ηλιάκη.

«Με το καινούριο πλατό έχουμε περισσότερο χώρο, μεγαλύτερη άπλα να επεκταθούμε. Σιγά σιγά θα δούμε και άλλες αλλαγές», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη για την εκπομπή της.

«Δεν με ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια, μεγάλωσα πια, είναι πολλά τα χρόνια. Δεν με αγχώνει ο ανταγωνισμός, τον οποίο παρακολουθώ» πρόσθεσε.

«Άμα ήταν να είχα βάλει νυφικό, θα το είχα βάλει. Τώρα, με τέτοια κούραση δεν έχω κουράγιο να οργανώσω γάμο. Δεν το έχω μαράζι, είμαστε μια χαρά έτσι όπως είμαστε, με το σύμφωνό μας» ανέφερε.