Μαρία Ηλιάκη: «Δεν έχω μαράζι τον γάμο, είμαστε μια χαρά με το σύμφωνο συμβίωσης»

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Ηλιάκη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star, αναφερόμενη στις αλλαγές του πλατό και τον ανταγωνισμό.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε: «Δεν με αγχώνει ο ανταγωνισμός, τον οποίο παρακολουθώ» και πρόσθεσε ότι «δεν με ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια».
  • Για τον γάμο, η Μαρία Ηλιάκη τόνισε: «Δεν το έχω μαράζι, είμαστε μια χαρά έτσι όπως είμαστε, με το σύμφωνό μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star έκανε η Μαρία Ηλιάκη.

«Με το καινούριο πλατό έχουμε περισσότερο χώρο, μεγαλύτερη άπλα να επεκταθούμε. Σιγά σιγά θα δούμε και άλλες αλλαγές», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη για την εκπομπή της.

«Δεν με ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια, μεγάλωσα πια, είναι πολλά τα χρόνια. Δεν με αγχώνει ο ανταγωνισμός, τον οποίο παρακολουθώ» πρόσθεσε.

«Άμα ήταν να είχα βάλει νυφικό, θα το είχα βάλει. Τώρα, με τέτοια κούραση δεν έχω κουράγιο να οργανώσω γάμο. Δεν το έχω μαράζι, είμαστε μια χαρά έτσι όπως είμαστε, με το σύμφωνό μας» ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

DEMO: Πρωτοπορεί στη βιοτεχνολογία και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η νέα έκδοση της εφαρμογής “timologio”- Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Δείτε τι ώρα κλείνει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και πότε θα δοθεί η τελευταία δόση για το 2025

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ματσούκα: Δεν πήγε στο δικαστήριο – Ο δικηγόρος της προσκόμισε τα έγγραφα, στις 12:30 αναμένεται η απόφαση

Η Δήμητρα Ματσούκα δεν εμφανίστηκε σήμερα (2/12) στη δίκη της για παραβάσεις του ΚΟΚ. Λίγα λεπ...
08:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Μάξιμος Μουμούρης: Ατύχημα για τον ηθοποιό στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης

Ένα ατύχημα είχε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ταρτούφος” ο Μάξιμος Μουμούρη...
05:21 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πόπη Μαλλιωτάκη: Την έβρεξαν on camera και έγινε… έξαλλη – BINTEO

Ένα απρόβλεπτο γεγονός σημειώθηκε στα γυρίσματα του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» με την Πόπ...
01:11 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: «Πολύ δύσκολη χρονιά» – Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τις κόρες του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στον προσωπικό του λογαριασμό στο ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»