Μαρία Αστερίου: «Άφησα πίσω μια δουλειά και χρήματα – Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον εαυτό μου που το αποφάσισα»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA News, Μαρία Αστερίου, περιέγραψε τη διαδρομή της προς τη δημοσιογραφία, αφήνοντας πίσω μια διαφορετική επαγγελματική πορεία. Αποκάλυψε ότι μια προσωπική κρίση στα 35 της χρόνια την οδήγησε στην απόφαση να ακολουθήσει το όνειρό της, παρά το οικονομικό κόστος, δηλώνοντας ευγνώμων που τόλμησε να αλλάξει τη ζωή της.

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Μαρία Αστερίου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Αστερίου περιέγραψε την προσωπική διαδρομή που την οδήγησε στη δημοσιογραφία, αφήνοντας πίσω μια διαφορετική επαγγελματική πορεία. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε μια προσωπική κρίση που βίωσε στα 35 της χρόνια.
  • Συνειδητοποίησε ότι δεν είχε ακολουθήσει αυτό που επιθυμούσε από μικρή ηλικία και αποφάσισε πως ήθελε πλέον να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε πραγματικά.
  • Εγκατέλειψε μια δουλειά που της εξασφάλιζε εισόδημα για μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία, δηλώνοντας ευγνώμων που τόλμησε να αλλάξει τη ζωή της. Η ανάγκη της ήταν τόσο ισχυρή, ώστε δεν την απασχόλησε ο φόβος της αποτυχίας.

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Την προσωπική διαδρομή που την οδήγησε στη δημοσιογραφία, αφήνοντας πίσω μια διαφορετική επαγγελματική πορεία, περιέγραψε η Μαρία Αστερίου σε συνέντευξή της στην Πολυξένη Καραμίχα και το ένθετο Real Life.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA News, με αφορμή την τηλεοπτική και ραδιοφωνική της παρουσία τη φετινή σεζόν, μίλησε για την απόφαση να ακολουθήσει το όνειρό της, αποκαλύπτοντας ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε μια προσωπική κρίση που βίωσε στα 35 της χρόνια.

Όπως εξομολογήθηκε, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε ακολουθήσει αυτό που επιθυμούσε από μικρή ηλικία, καθώς οικογενειακοί και άλλοι λόγοι την είχαν οδηγήσει σε διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση.

«Η αλήθεια είναι ότι έπαθα μια κρίση στα 35 μου. Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα κάνει στη ζωή μου αυτό που πραγματικά ήθελα από πολύ μικρή, τη δημοσιογραφία. Για πολλούς λόγους, κυρίως οικογενειακούς. Όταν πλησιάζεις τα 40, όμως, σκέφτεσαι ότι έχεις ζήσει πια τη μισή σου ζωή και ότι είναι καλό να κάνουμε αυτά που αγαπάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Έτσι πήρα την απόφαση. Έκανα μεταπτυχιακό στη δημοσιογραφία και πήγα στη σχολή του Σταμάτη Μαλέλη. Άφησα πίσω μια δουλειά και χρήματα, οπότε υπήρχε ένα κόστος. Όμως, το ψυχολογικό κόστος που θα είχα αν δεν το έκανα δεν θα μπορούσα ποτέ να το ξεπληρώσω στον εαυτό μου. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον εαυτό μου που το αποφάσισα».

Επιπλέον, η Μαρία Αστερίου ξεκαθάρισε πως η ανάγκη της να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία ήταν τόσο ισχυρή που δεν αναλώθηκε σε σκέψεις για το αν θα πετύχει ή πού θα την οδηγήσει η νέα της πορεία.

«Ήταν τόσο απόλυτη η ανάγκη μου να το κάνω, που δεν έφτανα καν στη σκέψη αν θα πετύχω ή όχι. Δεν κοιτούσα πολύ μακριά. Είπα “ποιο είναι το πρώτο βήμα; Να πάω να το σπουδάσω”. Πήγα. Μετά έκανα πρακτική και στη συνέχεια ξεκίνησα να δουλεύω. Ήταν πιο σημαντικό για μένα να το κάνω, παρά να ξέρω που θα καταλήξει», εξομολογήθηκε.

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