Κλιμακώνεται η ένταση στην Υεμένη: Σφοδρές συγκρούσεις σε πολλαπλά μέτωπα στην Ταΐζ μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθι

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης και μαχητών των Χούθι βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλά μέτωπα στην πόλη Ταΐζ, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή από την Υεμένη, την οποία επικαλείται το Al Jazeera.
Οι σφοδρότερες μάχες καταγράφονται στην περιοχή Τζαμπάλ Χαν, δυτικά της πόλης, όπου οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν διάφορους τύπους όπλων.
Παράλληλα, συγκρούσεις με τη χρήση βαρέων και μεσαίου τύπου όπλων συνεχίζονται κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, ανατολικά της Ταΐζ.
Την ίδια ώρα, οι Χούθι εξαπολύουν σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον κατοικημένων συνοικιών στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν πλήξει την περιοχή δεκάδες οβίδες.
🇾🇪⚔🇸🇦🇺🇸🇮🇱 Intense clashes are taking place between Yemeni armed forces and Saudi-backed forces east and west of the city of Taiz.
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— dana (@dana916) October 14, 2026
Πηγή: Al Jazeera