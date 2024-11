Μάργκοτ Ρόμπι: Μητέρα για πρώτη φορά η διάσημη ηθοποιός – Έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Μάργκοτ Ρόμπι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διάσημη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το παιδί της, ένα υγιέστατο αγοράκι, στις 17 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται, η Ρόμπι γέννησε λίγο πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία του τοκετού της, χωρίς πάντως να υπάρξουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον διάσημο χολιγουντιανό παραγωγό, Τομ Άκερλεϊ, που εντοπίστηκε πρόσφατα να αγοράζει προμήθειες για το νεογέννητο.

Margot Robbie gives birth! Barbie star, 34, delivers healthy baby boy as husband Tom is pictured stocking up on nappies and booze https://t.co/nA0BDnPuhm pic.twitter.com/KzaGwxTRH9

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 2, 2024