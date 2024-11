Γάζα: 6 τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο υγείας στα βόρεια λέει ο ΠΟΥ – Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη το Ισραήλ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι «έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν» όταν κέντρο εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας «χτυπήθηκε» το Σάββατο (2/11) στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους δεν διευκρίνισε τη φύση της «επίθεσης» αυτής, ούτε ποιος την εξαπέλυσε.

We have received an extremely concerning report that the Sheikh Radwan primary health care centre in northern #Gaza was struck today while parents were bringing their children to the life-saving #polio vaccination in an area where a humanitarian pause was agreed to allow… pic.twitter.com/YaFL6pQT3c

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 2, 2024