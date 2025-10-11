Κώστας Μαρτάκης: «Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά με τον Ηλία Ψινάκη»

Ο Κώστας Μαρτάκης βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου σε κοσμική εκδήλωση, όπου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για το πέρασμα του χρόνου αλλά και για την παλιά του συνεργασία με τον Ηλία Ψινάκη.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στη διαδικασία του να μεγαλώνει και παραδέχθηκε πως δεν του είναι εύκολο να συνηθίσει τις αλλαγές που έρχονται με την ωριμότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με αγχώνει ότι μεγαλώνω και με αποκαλούν “κύριε Μαρτάκη”. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα!».

Μιλώντας στη συνέχεια για τον Ηλία Ψινάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, ο τραγουδιστής σημείωσε πως οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, ωστόσο απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον. «Οι σχέσεις μας με τον Ψινάκη είναι μια χαρά, αλλά όχι, δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί του», είπε χαρακτηριστικά.