Κώστας Μαρτάκης: «Χαίρομαι όταν ακούω ζευγάρια να χωρίζουν»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κώστας Μαρτάκης

Ο Κώστας Μαρτάκης βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Ναταλίας Αργυράκη, «Γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και μέσα σε όλα εξέφρασε τη δική του άποψη για τον χωρισμό.

«Όταν ακούω ανθρώπους να χωρίζουν ψιλοχαίρομαι μέσα μου. Για να φτάνεις στο σημείο να χωρίσεις, μάλλον δεν πήγαινε άλλο. Οπότε μου αρέσει οι άνθρωποι όταν κάτι δεν προχωράει αντί να παίζουμε ξύλο, καλύτερα να χωρίζουμε. Αυτό που όταν κάτι δεν προχωράει, μένουμε εκεί και επιμένουμε και τον κυνηγάμε. Αν ο άλλος θέλει να κοιτάξει αλλού, άστον» είπε αρχικά.

«Ή ακούω που λένε ότι μένουν για τα παιδιά. Το καταλαβαίνω από τη μια αλλά από την άλλη μέσα στο μυαλό μου δε μπορώ να το καταλάβω» σημείωσε ο τραγουδιστής.

