Κoρίνα Λεγάκη: «Δεν είναι εύκολο για οποιονδήποτε καλλιτέχνη που επιμένει σε μια στάση διαφορετική από το τρέχον life style»

Η Κορίνα Λεγάκη, μια από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της μιλά στο enikos.gr για το θέατρο, το τραγούδι, τις συναντήσεις που την καθόρισαν καλλιτεχνικά και το πείσμα της που την έφερε μέχρι εδώ.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Λίγο πριν βρεθεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με την «Λυσιστράτη», την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου, η Κορίνα Λεγάκη κάνει μια παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και περιγράφει τις διαδρομές αυτού του καλοκαιριού από πόλη σε πόλη αλλά και το μονοπάτι που χαράζει η ίδια στον καλλιτεχνικό χώρο.

-Το φετινό καλοκαίρι έχει για σένα περιοδεία με τη «Λυσιστράτη». Πως είναι αυτή η επαγγελματική εμπειρία;

Είναι συγχρόνως «επαγγελματική» και «ιδιωτική» εμπειρία για μένα. Υψηλές απαιτήσεις στη σκηνή (ακρίβεια ερμηνείας και τραγουδιού, σκηνοθετικές και χορογραφικές οδηγίες απαιτητικές) αλλά και ένα πολύ όμορφο κι ανθρώπινο «παρασκήνιο», με φιλίες, ομαδικά ταξίδια της περιοδείας, εξομολογήσεις ιδιωτικές, μια συνύπαρξη που βαθαίνει την προσέγγιση στο λαμπρό έργο – στον στόχο και στο μήνυμα του -, αφού οι θίασοι είναι ομάδες ανθρώπων που βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση, με το ίδιο πάθος και το ίδιο πείσμα.

-Η περιοδεία με το συγκεκριμένο θίασο θα μπορούσε για κάποιον να μοιάζει εκδρομή. Πως περνάτε τις ώρες που δεν είστε στη σκηνή και με ποιον έχεις έρθει πιο κοντά;

Εκδρομή, όχι όμως…σχολική! Εννοώ πως δεν είναι ένα ξέγνοιαστο ταξίδι, είναι μια κοινή πορεία πολλών ανθρώπων που ενώθηκαν για να παραστήσουν το έργο ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ του Αριστοφάνη, είναι μια πνευματική και υπαρξιακή «περιπέτεια». Τις ώρες που δεν είμαστε στη σκηνή, μέσα μας…παραμένουμε εκεί, η σκηνή δεν σβήνει ποτέ από το μυαλό και την ψυχή μας. Είμαστε ένας μεγάλος, πολυπρόσωπος θίασος. Επειδή ωστόσο οι πρόβες ξεκίνησαν Μάρτιο (κι η πρεμιέρα δόθηκε την τελευταία μέρα του Ιουνίου), όλες κι όλοι ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε κι είμαστε πια μια ενιαία παρέα.

-Υπάρχει διαφορά για έναν τραγουδιστή να συμμετέχει σε θεατρική παράσταση και στο να τραγουδά σε μια μουσική σκηνή;

Πολύ μεγάλη και καθοριστικής σημασίας. Στην μουσική σκηνή είσαι μόνη – πρωταγωνιστείς και υπηρετείς τον δημιουργό (συνθέτη, στιχουργό, τραγουδοποιό). Στην θεατρική παράσταση υπηρετείς το όραμα του σκηνοθέτη και το έργο του συγγραφέα, όντας κομμάτι ενός (μικρού ή μεγαλύτερου) συνόλου. Σταθερές αξίες βέβαια παραμένουν η ερμηνευτική ακρίβεια, ο συντονισμός με την δημιουργική πρόθεση του συνθέτη, η απεύθυνση στον «ιδανικό ακροατή» που είναι κρυμμένος στο κοινό, κι είναι αυστηρός και αγαπητικός μαζί, περιμένοντας πάντα από σένα το καλύτερο που μπορείς.



– Έχεις συνεργαστεί με σπουδαίες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου. Ποια από αυτές υπήρξε για σένα πιο καθοριστική;

Όλες κι όλοι καθορίζουν με τρόπο καίριο την σημερινή μου καλλιτεχνική προσέγγιση στην τέχνη που ασκώ. Θα σταθώ με πολύ σεβασμό, μεγάλη αγάπη και νοσταλγία σε τρία συνταρακτικά πρόσωπα της Ποίησης μας (που δεν ζουν πια ανάμεσα μας αλλά μέσα μας για πάντα) – στην Κική Δημουλά, στον Μάνο Ελευθερίου, στον Μιχάλη Γκανά.

-Είσαι μια περσόνα πολύγλωσση και πολυπολιτισμική. Σου αρέσει περισσότερο να τραγουδάς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Παρόλο που το Τραγούδι είναι μια πανίσχυρη, βαθιά λαϊκή στην ουσία της, μορφή τέχνης του παγκόσμιου πολιτισμού, παρόλο που (όντας μισή Σουηδέζα, από την πλευρά της μητέρας μου) από μικρό παιδί τραγουδώ σε δυο γλώσσες, θα διαλέξω την Ελλάδα. Πιστεύω πως ο τρόπος με τον οποίο ο Ελληνικός λαός προσεγγίζει την ζωντανή διαδικασία ερμηνείας τραγουδιών, δεν έχει δεύτερο στον κόσμο. Ένα μικρό παράδειγμα: Σε καμία άλλη κουλτούρα δεν υπάρχει σε μια συναυλία μια χορωδία του κοινού που να τραγουδάει μαζί μας απαιτητικά ποιητικά κείμενα μεγάλων Ελλήνων ποιητών (κάποιων βραβευμένων και με Νόμπελ…).

-Ποιο είναι το πιο παράξενο που σου έχει συμβεί ενώ είσαι στη θεατρική ή στη μουσική σκηνή;

Να είμαι σίγουρη πως κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο (που έχω πολύ καιρό να συναντήσω) βρίσκεται στο ακροατήριο.

-Εύκολο για μια καλλιτέχνιδα όπως είσαι εσύ να κάνει καριέρα στην χώρα μας;

Δεν είναι εύκολο για οποιονδήποτε καλλιτέχνη που επιμένει σε μια στάση (καλλιτεχνικής αλλά και ιδιωτικής ζωής) και αντίληψη για το νόημα της «καριέρας» και της «επιτυχίας» πολύ διαφορετικές από το τρέχον life style. Αλλά εκεί ακριβώς μπαίνει και το μεγάλο στοίχημα, η καθοριστική ερώτηση: Ήρθες για να μείνεις, να εκφράσεις την εποχή σου και τους συνανθρώπους σου ή ήρθες για λίγο (με φώτα, καμώματα κι ένα σωρό ευκολίες) και σύντομα…θα χαθείς (κάτι σαν εφήμερος πρωταγωνιστής ενός τηλεοπτικού reality show).

-Απογοητεύτηκες ποτέ ή οι πόρτες άνοιξαν εύκολα;

Και δυσκολεύτηκα, και απογοητεύτηκα, και θύμωσα και πείσμωσα. Κι είμαι εδώ – και έχω στόχο να παραμείνω, να προχωρήσω (κυρίως σε βάθος, χωρίς να υποτιμώ μια καλαίσθητη και λειτουργική…επιφάνεια!).

-Ποια είναι τα επόμενα πλάνα σου;

Να συνεχίσω τις ηχογραφήσεις από το «ΛΑΪΚΟ ΜΠΕΛΚΑΝΤΟ», μια συνάντηση μου με λαϊκά τραγούδια με «μεγάλη μελωδία». Να βρω την επόμενη επί σκηνής καλλιτεχνική συνεργασία μου (στην μουσική αλλά και στο θέατρο). Να υποστηρίξω αξιόλογες μουσικές εκδόσεις στις οποίες συμμετέχω: «ΜΑΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙΠΑΝΕ, ΜΑΡΙΚΑ ΜΕ ΒΓΑΛΑΝΕ», τα τραγούδια (του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου) από την μουσικοθεατρική παράσταση που έτρεξε στην Αθήνα τον χειμώνα που πέρασε (με Γιώτα Νέγκα, Νικολέτα Καρά, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη). «ΝΑΥΣ ΜΑΓΙΚΗ – Η ΝΑΥΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ», ένα έργο του Γιώργου Ανδρέου με απρόσμενες προσεγγίσεις του ποιητικού λόγου μεγάλων μαστόρων, Ελλήνων και ξένων, σύγχρονων και περασμένων (αλλά καθόλου λιγότερο επίκαιρων) εποχών. Ένα δεύτερο «PIANO FORTE», ερμηνείες αριστουργηματικών τραγουδιών για μια φωνή κι ένα πιάνο (το πρώτο κυκλοφόρησε την περασμένη άνοιξη). Και πάντα αναζητώ καινούργιο ρεπερτόριο, νέα τραγούδια για να ερμηνεύσω και να εκδώσω.

-Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον;

Μια (όσο γίνεται) αρμονική ζωή – με δημιουργική διαδρομή στην τέχνη μου αλλά και ενεργή ιδιωτικότητα, με νέες καλλιτεχνικές (αφορμές για) συνεργασίες, με ωραία τραγούδια, σε ένα ειρηνικό τοπίο, Ελληνικό και παγκόσμιο. Με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη ζωή και στα δικαιώματα όλων των όντων που συγκατοικούν στον πλανήτη μας. Ονειρεύομαι; Μπορεί… Αλλά πιστεύω στο καλύτερο, στο ανοιχτό, στο αισιόδοξο, στο συμπεριληπτικό.

info

«Λυσιστράτη»

Συγγραφέας: Αριστοφάνης

Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μπούρας

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία – Απόδοση: Αστέριος Πελτέκης

Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ.