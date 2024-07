Κόρα Καρβούνη: «Από αύριο φεύγω από τα social media»

Ένα διάλειμμα από την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται πως έχει προγραμματίσει να κάνει η Κόρα Καρβούνη.

Η γνωστή ηθοποιός, που αυτή την περίοδο συμμετέχει στα γυρίσματα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 με τίτλο «Grand Hotel», ανακοίνωσε στους ακολούθους της στο Instagram πως από αύριο, Τετάρτη 24/7, δεν θα μπορούν να τη βρουν πλέον στα social media αλλά μόνο τυχαία στον… δρόμο.

«Αγαπητοί μου φίλοι, από αύριο φεύγω από τα social media. Αφήνω λίγο χρόνο because you never know! Όποιος με ψάχνει ας απαντηθούμε τυχαίως στον δρόμο να τα πούμε! Σας φιλώ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Κόρα Καρβούνη.