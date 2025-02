Κέιτι Πέρι: Η τραγουδίστρια θα ταξιδέψει στο διάστημα μαζί με την αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Κέιτι Πέρι, θα ταξιδέψει σύντομα στο διάστημα, στο πλευρό άλλων πέντε γυναικών, μεταξύ άλλων η Λόρεν Σάντσεζ, η αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε σήμερα η διαστημική εταιρεία του ιδρυτή της Amazon, Blue Origin.

Αυτή η πτήση θα πραγματοποιηθεί «την άνοιξη», διευκρίνισε η αμερικανική εταιρεία σε ένα δελτίο Τύπου.

Θα πρόκειται για την 11η επανδρωμένη πτήση που θα πραγματοποιήσει η Blue Origin, η οποία προτείνει ήδη εδώ και χρόνια τουριστικές πτήσεις στο διάστημα με τον πύραυλό της New Shepard και διεξήγαγε τον Ιανουάριο την πρώτη τροχιακή πτήση της, χάρη σε έναν ισχυρότερο πύραυλο, τον New Glenn.

Την Κέιτι Πέρι θα συνοδεύει επίσης η Κεριάν Φλιν, παραγωγός ταινιών και η Αμάντα Νγκουιέν, ιδρύτρια μιας ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας.

🚀 Meet the New Shepard NS-31 crew launching this spring: Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez, who brought the mission together. Read more: https://t.co/w4ryNViYPI pic.twitter.com/qm45kHVc2e

— Blue Origin (@blueorigin) February 27, 2025