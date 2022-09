Jessica Chastain: Το ταξίδι στο Κίεβο τής άλλαξε τη ζωή

Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός, μοιράστηκε πλάνα από το ταξίδι της στο Κίεβο, που έκανε στις αρχές Αυγούστου, γράφοντας στη λεζάντα ότι ‘χρειαζόταν μερικές εβδομάδες για να επεξεργαστεί όλα όσα είδε‘, καθώς ήταν ένα ταξίδι που “αλλάζει τη ζωή“.

Το ταξίδι στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις από τα τέλη Φεβρουαρίου, ξεκίνησε στην Πολωνία. Εκεί η ομάδα της ηθοποιού προσγειώθηκε, μετά οδήγησαν για περίπου τέσσερις ώρες για να πάρουν το τρένο. Έντεκα ώρες μετά έφτασαν στο Κίεβο.

I needed a few weeks to process everything I saw from my trip to Kyiv. We landed in Poland, drove 4 hrs then took a train for another 11. I was nervous and the length of the journey gave me time to calm myself. I’m going to now start sharing with you guys what I saw. pic.twitter.com/fFsloiBwuw

