Guns N’ Roses: Γυναίκα τραυματίστηκε από το μικρόφωνο που πέταξε ο Axl Rose – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Μια γυναίκα στην Αυστραλία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Guns N’ Roses στην Αδελαΐδα, όταν ο τραγουδιστής Axl Rose πέταξε το μικρόφωνό του στο πλήθος.

Δυστυχώς, το μικρόφωνο “χτύπησε” την άτυχη γυναίκα και την τραυμάτισε, όπως καταγγέλλει στην μύτη.

Η γυναίκα με το όνομα Rebeca Howe δήλωσε στον Adelaide Advertiser : «Ήμουν στο Diamond Standing, οπότε δεν ήμουν κοντά στην σκηνήκαι ήταν το τελευταίο τραγούδι, (take me down to the) “Paradise City. Υποκλίθηκε και μετά εκτόξευσε το μικρόφωνο προς το πλήθος … Και μετά μπαμ, ακριβώς στην μύτη μου».

Δείτε την στιγμή που ο Axl Rose πετάει το μικρόφωνο στο πλήθος:

Ο 60χρονος σταρ της ροκ, μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, ανάρτησε στο Twitter το εξής: «Αν αληθεύει, προφανώς και δεν θέλουμε να πάθει κανείς κακό, σε κανένα από τα σόου μας, πουθενά. Με το να πετάμε το μικρόφωνο το τέλος των συναυλιών μας εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια, πάντα νιώθαμε πως ήταν ένα γνωστό μέρος των παραστάσεών μας το οποίο ήθελαν και οι θαυμαστές και ήξεραν πως είχαν την ευκαιρία να πιάσουν το μικρόφωνο. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, από εδώ και στο εξής θα αποφεύγουμε να πετάμε το μικρόφωνο ή οτιδήποτε άλλο στους φαν στις παραστάσεις μας».

Η Χόου υποστήριξε πως σοκαρίστηκε όταν, παρά τον τραυματισμό της, ο κόσμος γύρω της συνέχιζε να πανηγυρίζει για τον άνδρα που τελικά έπιασε το μικρόφωνο: ««Κι αν ήταν λίγα εκατοστά δεξιά ή αριστερά; Θα μπορούσα να είχα χάσει ένα μάτι μου. Αν με χτυπούσε στο στόμα και έσπαγε τα δόντια μου; Αν ήταν γυρισμένο το κεφάλι μου και με χτυπούσε στον κρόταφο, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει» είπε η Ρεμπέκα Χόου».

#Exclusive: 10 News First speaks with the woman who was hit in the face by a microphone thrown by @gunsnroses frontman Axl Rose at this week’s concert at @theadelaideoval.

Rebecca Howe described the blow like being “hit by a truck” and that she “could have lost an eye”. pic.twitter.com/3FLbUgVD3z

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 2, 2022