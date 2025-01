Γκουίνεθ Πάλτροου: Πούλησε την πολυτελή της έπαυλη στο Λος Άντζελες

Η Γκουίνεθ Πάλτροου προχώρησε στην πώληση της πολυτελούς έπαυλής της στο Λος Άντζελες έναντι 22 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το εντυπωσιακό ακίνητο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη συνοικία Μπρέντγουντ, χτίστηκε τη δεκαετία του ’50. Κυκλοφόρησε στην αγορά τον Μάιο του 2024 με αρχική τιμή 29,99 εκατ. δολάρια, όμως η τιμή του μειώθηκε σε 24,9 εκατ. τον περασμένο Οκτώβριο, προτού καταλήξει στα 22 εκατομμύρια.

Η έπαυλη διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και μια μεγάλη κουζίνα με διπλές εστίες και ξυλόφουρνο. Οι εσωτερικοί χώροι χαρακτηρίζονται από ψηλά ταβάνια, μεγάλα παράθυρα και δάπεδα από μαύρα πλακάκια. Στην ιδιοκτησία περιλαμβάνεται και ένας νεόκτιστος ξενώνας, ο οποίος διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, γραφείο, γυμναστήριο, κελάρι κρασιών, αίθουσα παιχνιδιών και ιδιωτικό κινηματογράφο.

Η μεσίτρια Lea Porter της Beverly Hills Estate τόνισε στη Wall Street Journal πως το ακίνητο προσφέρει υψηλά επίπεδα ιδιωτικότητας, καθώς περιβάλλεται από ψηλούς φράχτες και υπεραιωνόβια δέντρα.

Η Πάλτροου απέκτησε την πολυτελή κατοικία το 2012, μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Κρις Μάρτιν, έναντι 9,95 εκατ. δολαρίων. Στη συνέχεια, προχώρησε σε εκτεταμένες ανακαινίσεις. Σύμφωνα με την Porter, η απόφαση πώλησης συνδέεται με την ενηλικίωση των παιδιών της ηθοποιού.

Η Πάλτροου διαθέτει ακόμη ένα σπίτι στο Montecito και ένα άλλο στο Amagansett της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει το People.

Πέρα από τις ακίνητες επενδύσεις της, η διάσημη ηθοποιός και ιδρύτρια της Goop, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα δωρίσει 2 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Exclusive: Less than a month after the Los Angeles wildfires threatened to destroy it, Gwyneth Paltrow’s longtime home in Los Angeles’ Brentwood area has sold for $22 million. https://t.co/gUHSMSIdfV

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 27, 2025