Γιόρτασαν μαζί και τα γενέθλιά τους Πανταζάρας-Τουμάση – Δείτε φωτό

Γονείς για πρώτη φορά ετοιμάζονται να γίνουν ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση, σύμφωνα τουλάχιστον με σχετικά δημοσιεύματα.

Λίγες ημέρες μετά την είδηση της εγκυμοσύνης, οι δύο ηθοποιοί είχαν ακόμη έναν λόγο να γιορτάσουν, καθώς πραγματοποίησαν μια κοινή γιορτή γενεθλίων, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα.

Η Σίσσυ Τουμάση μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά στις οποίες βλέπουμε το ζευγάρι να στέκεται χαμογελαστό μπροστά από τις τούρτες γενεθλίων του. Με τα κεράκια αναμμένα και τα βεγγαλικά να φωτίζουν τον χώρο, οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Είχαν παντρευτεί το 2023

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μία εβδομάδα έγινε γνωστό, μέσα από δημοσίευμα της Real Life και της δημοσιογράφου Κορύνας Μανταγάρη, πως η Σίσσυ Τουμάση διανύει προχωρημένη εγκυμοσύνη. Το TLIFE είχε επικοινωνήσει με τον Αργύρη Πανταζάρα, ο οποίος δεν θέλησε ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τη χαρμόσυνη είδηση.

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2023 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, επιλέγοντας να κρατήσουν την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία λίγων συγγενών και αγαπημένων προσώπων.

Η επιλογή της Κωνσταντινούπολης είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για την ηθοποιό, καθώς από εκεί καταγόταν η μητέρα της, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, η Σίσσυ Τουμάση θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της σε μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της.