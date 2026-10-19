Νέα επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος» – Διαβάστε ανάρτηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του την Κυριακή υποστηρίζει πως δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί η Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ την ίδια ώρα κατηγορεί τον πρόεδρο της χώρας πως είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

Επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις όπως και ότι «η Ρωσία κάνει ελάχιστα, αν όχι τίποτα, για να βοηθήσει το Ιράν σε σύγκριση με ό,τι θα μπορούσε να κάνει -και θέλω να παραμείνει έτσι».

Κατακρίνει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι γιατί «χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές» Παρ’ όλα αυτά, «η Ρωσία στέλνει, σε χαμηλή τιμή, εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στον κόσμο».

Επιπλέον, κατηγορεί ευθέως τον Ζελένσκι ότι «δεν νοιάζεται και, ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που, όπως είναι γνωστό, του δίνει η Ευρώπη -και που του έδωσε στο παρελθόν ο “διεφθαρμένος” Τζο Μπάιντεν– δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και πιθανώς ποτέ δεν ήθελε».

Όλα αυτά, μάλιστα, παρά το ότι η Ουκρανία είναι «σχεδόν ερειπωμένη», όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του γράφει:

“Η απόφασή μου σχετικά με τη Ρωσία είναι πολύ απλή.

Βρίσκομαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω τίποτα που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, και αυτό περιλαμβάνει και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους! Η υπογραφή αυτού του εγγράφου αυτή τη στιγμή θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, και μπορώ να το υπογράψω αργότερα, ή όποτε θέλω!

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η Ρωσία κάνει ελάχιστα, αν όχι τίποτα, για να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε σύγκριση με ό,τι θα μπορούσε να κάνει, και θέλω να παραμείνει έτσι, και θα το κάνω, εκτός αν κάποιοι ανόητοι μπουν στη μέση.

Τέλος, ο Ζελένσκι χρησιμοποιεί τα διυλιστήρια ντίζελ στη Ρωσία ως στόχο, γνωρίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρήσεις κάθε είδους υποφέρουν πολύ από αυτό, αλλά η Ρωσία, παρ’ όλα αυτά, στέλνει, σε χαμηλή τιμή, εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στον κόσμο.

Ο Ζελένσκι δεν νοιάζεται και, ειλικρινά, με όλα τα χρήματα που, όπως είναι γνωστό, του δίνει η Ευρώπη, και που του έδωσε στο παρελθόν ο «διεφθαρμένος» Τζο Μπάιντεν, δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και πιθανώς ποτέ δεν ήθελε. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια από ό,τι μπορεί τώρα. Η χώρα του είναι σε ερείπια, ένα μεγάλο μέρος της επικράτειάς του έχει χαθεί, οι ωκεανοί και οι θάλασσές του έχουν χαθεί, και ο ανδρικός πληθυσμός του είναι μειωμένος, τραυματισμένος ή/και νεκρός.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.