Ζελένσκι: Ο Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να παραδοθεί στη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστρεψε τα βέλη του κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, ώστε να συνθηκολογήσει με τη Ρωσία, κλιμακώνοντας μια αντιπαράθεση που διαρκεί εδώ και μία εβδομάδα, αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ουκρανός πρόεδρος υπέβαλε, επίσης, μια νέα πρόταση, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων -αίτημα που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών του ντίζελ- με αντάλλαγμα την αποστολή περισσότερων πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot.

«Έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες μέρες»

«Έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες μέρες ενόψει των εκλογών», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. «Η πρότασή μου ήταν η εξής: εμείς δεν στοχεύουμε το ρωσικό ντίζελ, κι εσείς μας δίνετε πυραύλους για τα συστήματα Patriot ώστε να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Εκείνοι όμως θέλουν απλώς να σταματήσουμε τις επιθέσεις στο ντίζελ. Και αν συνεχίσουμε να χτυπάμε αυτές τις υποδομές, θα μας κόψουν την πρόσβαση σε κάτι άλλο», συνέχισε.

Την στιγμή που οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας φτάνουν σε νέο χαμηλό σημείο, ο Ζελένσκι απαριθμεί μια σειρά από εχθρικές, όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η σκόπιμη επιβράδυνση των ταχυτήτων του διαδικτύου μέσω Starlink -το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τα ουκρανικά στρατεύματα που μάχονται κατά της Ρωσίας- καθώς και η καθυστέρηση στην παράδοση των ήδη περιορισμένων αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot (για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε εφιάλτη για τις ουκρανικές πόλεις), όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

«Έχουν γίνει κινήσεις για να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει»

«Πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις για να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος από το γραφείο του στο Κίεβο. «Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουν οι εταίροι μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας θεωρούν πως ο πόλεμος κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να λήξει νωρίτερα εις βάρος της Ουκρανίας. Αλλά έτσι φαίνεται», συμπλήρωσε.

Η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ κλιμακώθηκε από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ σύναψε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, βάσει της οποίας η Ουάσιγκτον θα απείχε από περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με αντάλλαγμα τη διάθεση περιορισμένων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, ώστε να συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών.

Ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και εντός του κόμματός του, όταν δήλωσε αργά την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα αναστείλει την εφαρμογή μέρους ενός νέου νόμου περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο οποίος φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.