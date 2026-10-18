Ζελένσκι: «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» – Η συνομιλία με Κούσνερ και Γουίτκοφ

Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μεσούσης της νέας κρίσης μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαίρεσε τη Ρωσία από νέες κυρώσεις.

«Οι ομάδες μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, είναι σε επαφή κάθε μέρα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις που μας απασχολούν όλους και ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε αυτό. Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε η θέση της Αμερικής να παραμείνει σταθερή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Πολλά εξαρτώνται από τη θέση της Αμερικής»

Σε άλλο μήνυμα, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι το Κίεβο κρατά τους εταίρους του «συνεχώς ενήμερους για την πραγματικότητα στο πεδίο, που χαρακτηρίζεται από αδιάκοπα ρωσικά πλήγματα, όπως και για προκλήσεις που συνδέονται με την αντιαεροπορική άμυνα».

«Σε αυτό το σημείο, πολλά εξαρτώνται ακριβώς από τη θέση της Αμερικής», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.