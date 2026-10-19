Σούπερ Καπ Βόλεϊ: Θριαμβευτής ο ΠΑΟ, 3-0 τον Φλοίσβο – Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός κατάκτησε το Σούπερ Καπ στο βόλεϊ Ανδρών, επικρατώντας με 3-0 σετ του Φλοίσβου στον τελικό αυτής της Κυριακής. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο κλειστό του Μαρκόπουλου, έκλεισαν τον αγώνα σε 84 λεπτά και πανηγύρισαν τον τρίτο τίτλο τους στο συγκεκριμένο θεσμό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ράσμους Νίλσεν, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους, με τέσσερις άσους, και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Τα σετ: 25-21, 25-15, 25-15

Ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς τον έλεγχο του πρώτου σετ, ξέφυγε με 19-14 και έφτασε στο 25-21. Στο δεύτερο, ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές του Φλοίσβου και επικράτησε με το εμφατικό 25-15.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου διατήρησε τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ. Με αποτελεσματικό σερβίς και σταθερή υποδοχή, δημιούργησε διαφορά επτά πόντων στο 20-11 και έφτασε χωρίς δυσκολία στο τελικό 25-15.

Ο Φλοίσβος προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην οργανωμένη λειτουργία των «πρασίνων». Αυτή ήταν η όγδοη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τελικό Σούπερ Καπ και η τρίτη κατάκτηση του τροπαίου, μετά τις επιτυχίες του 2006 και του 2022.