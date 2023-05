Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει topless στο Instagram και ανεβάζει την θερμοκρασία στα ύψη – ΦΩΤΟ

Την θερμοκρασία στα ύψη αποφάσισε να ανεβάσει σήμερα η Ελένη Φουρέιρα.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια είναι πανέτοιμη για την μεγάλη επιστροφή στη σκηνή, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του γιου της. Η pop star ανυπομονεί για τη συναυλία που θα δώσει το Σάββατο στο Κατράκειο. Πρόκειται για τον πρώτο σταθμό της περιοδείας της, με τίτλο «Reborn Tour», σε στάδια και μεγάλα θέατρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πριν από λίγα λεπτά, η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις topless φωτογραφίες, στις οποίες φοράει μόνο ένα ασύμμετρο τζιν παντελόνι, προκαλώντας παράλληλα πανικό στο Instagram.

«Can’t wait for Saturday!! Are you ready? Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το Σάββατο. Είστε έτοιμοι;», έγραψε η Ελένη Φουρέιρα στη λεζάντα της ανάρτησης.