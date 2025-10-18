Έλενα Παπαρίζου – Τόνυ Μαυρίδης: Τι ισχύει για το «τελεσίγραφο» της τραγουδίστριας στον πρώην σύντροφό της

Ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ανέφερε ότι η «χρυσή τομή» που είχε βρεθεί ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο αποκάλυψε ότι από την πλευρά του εντολέα του έχει γίνει μια νέα πρόταση ώστε να κάνει buy out και να τακτοποιηθεί πλήρως το θέμα.

Επιπλέον ο Ανδρέας Μήτσαινας ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα περί «τελεσιγράφου» από την Έλενα Παπαρίζου, απλώς υπήρξε ένα τραπεζικό κόλλημα που χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να διευθετηθεί.

«Ο κύριος Μαυρίδης δεν έχει αποφύγει τις υποχρεώσεις του. Γι’ αυτό και ξαφνιάστηκα με τα δημοσιεύματα αυτά» είπε ακόμη ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, ο οποίος ανέφερε ότι η επικοινωνία του πρώην ζευγαριού γίνεται σε ήπιους τόνους μέσω των δικηγόρων τους.