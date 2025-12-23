Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Κέρδισα τον κόσμο επειδή μίλησα για τις εμπειρίες μου με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ – Όλοι έλεγαν ότι θα καταστραφώ»

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» στο Action24 και μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του και τις εμπειρίες του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, σε μια μαγειρική εκπομπή που ήταν από τις πρώτες τόσο μεγάλες παραγωγές στην ελληνική τηλεόραση. Όπως εξήγησε, τότε δεν είχε καμία ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της τηλεόρασης.

«Πολλές φορές έχω πληρώσει που λέω την αλήθεια, άλλες φορές μου έχει βγει σε καλό. Όταν πρωτοβγήκα στην τηλεόραση, σε μια εκπομπή μαγειρικής που γινόταν πρώτη φορά τόσο μεγάλη παραγωγή, το κανάλι είχε βάλει πολλά χρήματα. Εγώ, έχοντας άγνοια κινδύνου, δεν ήξερα τι σημαίνει τηλεόραση. Δεν είχα καν τηλεόραση στο σπίτι μου».

«Αποφάσισα ότι είναι σημαντικό να πω τις δικές μου εμπειρίες με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Τότε όλοι, και το κανάλι, μου έλεγαν ότι θα καταστραφώ» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Όχι μόνο δεν καταστράφηκα, αλλά η αποδοχή του κόσμου ήταν τεράστια. Εκεί κέρδισα πάρα πολύ κόσμο, γιατί είδαν ότι αυτός ο άνθρωπος λέει αυτό που είναι».