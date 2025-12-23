Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Κέρδισα τον κόσμο επειδή μίλησα για τις εμπειρίες μου με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ – Όλοι έλεγαν ότι θα καταστραφώ»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Δημήτρης Σκαρμούτσος

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» στο Action24 και μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του και τις εμπειρίες του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στην πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, σε μια μαγειρική εκπομπή που ήταν από τις πρώτες τόσο μεγάλες παραγωγές στην ελληνική τηλεόραση. Όπως εξήγησε, τότε δεν είχε καμία ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της τηλεόρασης.

«Πολλές φορές έχω πληρώσει που λέω την αλήθεια, άλλες φορές μου έχει βγει σε καλό. Όταν πρωτοβγήκα στην τηλεόραση, σε μια εκπομπή μαγειρικής που γινόταν πρώτη φορά τόσο μεγάλη παραγωγή, το κανάλι είχε βάλει πολλά χρήματα. Εγώ, έχοντας άγνοια κινδύνου, δεν ήξερα τι σημαίνει τηλεόραση. Δεν είχα καν τηλεόραση στο σπίτι μου».

«Αποφάσισα ότι είναι σημαντικό να πω τις δικές μου εμπειρίες με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Τότε όλοι, και το κανάλι, μου έλεγαν ότι θα καταστραφώ» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Όχι μόνο δεν καταστράφηκα, αλλά η αποδοχή του κόσμου ήταν τεράστια. Εκεί κέρδισα πάρα πολύ κόσμο, γιατί είδαν ότι αυτός ο άνθρωπος λέει αυτό που είναι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στέλνετε ακόμα Χριστουγεννιάτικες κάρτες; Τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΔΕΔΔΗΕ: Τάσεις αποκλιμάκωσης των ρευματοκλοπών αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

ΥΠΑΑΤ – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Συμφωνία για 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με μόχλευση πόρων 365 εκατ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:07 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας για την προσωπική ζωή του: «Είμαι λίγο πιο εξωστρεφής, γιατί μεγάλωσαν τα παιδιά»

Συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) ο Γιώργος Λιάγκας, με...
22:07 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Βίκυ Καγιά: Η έξοδος με την 10χρονη κόρη της – Δείτε φωτογραφίες

Μία έξοδο με την κόρη της πραγματοποίησε πρόσφατα η Βίκυ Καγιά. Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο κ...
21:55 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Κατερίνα Διδασκάλου για την κόρη της: «Άλλαξε καριέρα τελείως, πήγε από την αρχή Πανεπιστήμιο…»

Η Κατερίνα Διδασκάλου εκτός από μία επιτυχημένη ηθοποιός, είναι και μητέρα τριών παιδιών. Η κα...
21:05 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δήμητρα Γαλάνη: «Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά γίνεται με πολύ ευτελή υλικά»

Καλεσμένες στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα