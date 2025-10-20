Δήμητρα Ματσούκα: «Θα έκανα ξανά μια σειρά με ερωτικές σκηνές αν μου άρεσε το σενάριο»

Δήμητρα Ματσούκα

Με αφορμή νέα θεατρική παράσταση, στην οποία συμμετέχει αυτή τη σεζόν, η Δήμητρα Ματσούκα συνάντησε τη Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή στον Alpha.

Δήμητρα Ματσούκα: Δεν έχω φυλακισμένη την εικόνα του sex symbol

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της διαδρομή και παραδέχθηκε πως θα αποδεχόταν και σήμερα ένα καλό σενάριο, που ενδεχομένως θα εμπεριείχε και ερωτικές σκηνές.

Ειδικότερα, η Δήμητρα Ματσούκα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το “Κάτι τρέχει με τους δίπλα” ήταν μια εμβληματική σειρά για όλους όσους παίζαμε σ’ αυτήν. Ο Βασίλης Νεμέας έκανε κάτι που αγαπήθηκε πολύ».

«Αν μου άρεσε το σενάριο, που μου θα μου δινόταν, θα έκανα και σήμερα μια σειρά με ερωτικές σκηνές. Δεν έχω κανένα θέμα, όχι. Ξέρω ότι ο Πέτρος (σ.σ. Κόκκαλης) δεν θα είχε καμία αντίρρηση σ’ αυτό. Θέλω να πω ότι έχει εμπιστοσύνη στην αισθητική μου και στην καλλιτεχνική μου διάθεση», ανέφερε επίσης.

«Οπότε, ναι, αν μου άρεσε το σενάριο, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα με το σώμα μου, όπως και γενικώς οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν πρόβλημα με το σώμα τους. Αν κάτι είναι άρτιο, αισθητικά και δραματουργικά, υπάρχουν φορές που πραγματικά είναι ωραίες αυτές οι σκηνές γιατί χρειάζονται» συμπλήρωσε η Δήμητρα Ματσούκα.

